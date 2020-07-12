ترامب يعترف بتنفيذ هجوم إلكترونى على روسيا في انتخابات منتصف المدة 2018

اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، أن الولايات المتحدة قامت بهجوم إلكترونى على وكالة أبحاث الإنترنت في روسيا، في انتخابات منتصف المدة الأمريكية في عام 2018.





وفي تصريح لصحيفة واشنطن بوست أكد الرئيس الأمريكي أنه أعطى الإذن بهجوم إلكترونى على لروسيا لعدم تعطيل سير الانتخابات و التأثير على الناخبين الأمريكيين، ووصف ترامب الخطوة بأنها فعالة، وقال لقد أوقفنا روسيا.









وقامت الإدارة الأمريكية بالهجوم الأمريكي على روسيا عام 2018 لعرقلة الجهود للتشكيك في شرعية نتائج منتصف المدة ، والتي شهدت استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب.





وفقا للصحيفة فإنه من غير المؤكد كيف سترد روسيا على بيان ترامب ، في الوقت التى تركز فيه الإدارة الأمريكية على اهتمامها من الإجراءات الروسية المحتملة خلال انتخابات الرئاسية المقبلة 2020 .





وظهرت تقارير أيضًا عن إطلاق أوباما عملية إلكترونية سرية في أثناء توليه الرئاسة، بعد أن علم بمحاولات روسية لاختراق أنظمة الانتخابات الأمريكية.



