سامسونج تطلق تحديث شهر يوليو لهاتف Galaxy Note 8.. وكيفية الحصول عليه

أصدرت شركة سامسونج Samsung تحديث شهر يوليو لهاتف Galaxy Note 8 ، شمل إصلاح الأخطاء الأمنية ومعالجة مشكلات أداء الهاتف العامة.





وبحسب موقع SamMobile فإن تحديث شهر يوليو يعمل على توفير حماية إضافية لنظام الهاتف لعدم تعرضه لأى مشكلات أمنية طارئة، ويقى المستخدمين من هجمات الهاكرز المتكررة، والأذونات غير الآمنة من تطبيقات الطرف الثالث.









يوفر تحديث شهر يوليو إصلاحات لأربع نقاط ضعف حرجة لنظام التشغيل Android و 17 نقطة ضعف اكتشفتها سامسونج في برامجها الخاصة، ويعمل أيضًا على إصلاح خطأ قد يتسبب في إعادة تشغيل الهاتف أو التعثر في حلقة التمهيد عند تشغيل بعض التطبيقات.

وعلى الرغم من أن سامسونج قد أصدرت هاتف Galaxy Note 8 من ما يقرب من ثلاث سنوات إلا أنها تقوم بإصدار التحديثات الأمنية وتحديثات الأمان لهذا الهاتف بانتظام، وذلك على عكس عدد من الهواتف الأخرى التى ما يتأخر إطلاق تحديثها كثيرا.

وللحصول على رابط التحديث الخاص بشهر يوليو لهاتف Galaxy Note 8 أو أى تحديث أخر خاص بهواتف أندرويد الأخرى، يجب الدخول على هذا الرابط





ويتميز هاتف Galaxy Note 8 باحتوائه على معالج من نوع Exynos 8895 و شاشة بقياس 6.3 بوصة من نوع Super AMOLED ، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل.



