خطوات احرصي عليها فى علاج الإمساك عند الأطفال

تحتار أغلب الأمهات فى الطريقة الصحيحة فى علاج طفلها من مشكلة الامساك، الذي يصيب العديد، يمكنك اكتشاف خطوات لعلاج الإمساك عند الأطفال.





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كيف يمكننا منع وعلاج الإمساك؟



كشف موقع كيدز هيلث، عن علاج الامساك عند الأطفال بالخطوات التالية





امنحي طفلك المزيد من السوائل

يساعد شرب كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى على تحرك البراز بسهولة أكبر خلال الأمعاء. سيختلف المبلغ الذي يحتاجه الأطفال بناءً على وزنهم وعمرهم. لكن معظم الأطفال في سن المدرسة يحتاجون على الأقل إلى 3 إلى 4 أكواب من الماء يوميًا. إذا كان طفلك مصابًا بالإمساك أثناء الانتقال من حليب الثدي أو إلى الأطعمة الصلبة ، فحاول تقديم بضعة أونصات (2-4) من عصير التفاح أو الكمثرى أو الخوخ يوميًا. إذا استمر الإمساك أو أزعج طفلك ، فقد تكون هناك مشكلة صحية ، لذلك اتصل بطبيبك.





قدمي المزيد من الألياف

يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف (مثل الفواكه والخضروات وخبز الحبوب الكاملة) في منع الإمساك. لا يمكن هضم الألياف ، لذلك فهي تساعد على تنظيف الأمعاء عن طريق تحريك الأمعاء. يمكن لنظام غذائي مليء بالأطعمة الدهنية أو السكرية أو النشوية أن يبطئ الأمعاء. عند إضافة المزيد من الألياف إلى النظام الغذائي لطفلك ، افعل ذلك ببطء على مدى بضعة أسابيع وتأكد من أن طفلك يشرب أيضًا المزيد من السوائل.





لا يجب أن تكون الألياف مكانًا منعطفًا للأطفال - جرّب التفاح والكمثرى والفاصوليا ودقيق الشوفان والبرتقال والموز الناضج وخبز الحبوب الكاملة والفشار. تعد إضافة وجبة الكتان أو النخالة إلى عصائر الفاكهة محلية الصنع طريقة أخرى لدمج الألياف في النظام الغذائي للطفل.





تأكدي من حصول الأطفال على ما يكفي من التمارين

يدفع النشاط البدني الأمعاء إلى العمل ، لذا شجع أطفالك على ممارسة الكثير من التمارين . يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل لعب الصيد أو ركوب الدراجات أو تصوير بعض الأطواق.





ضعي جدولًا منتظمًا للوجبات

تناول الطعام منبه طبيعي للأمعاء ، لذا فإن الوجبات المنتظمة قد تساعد الأطفال على تطوير عادات الأمعاء الروتينية. إذا لزم الأمر ، حدد موعدًا لتناول الإفطار قبل ذلك بقليل لمنح طفلك فرصة زيارة مريحة إلى الحمام قبل المدرسة.





اجعلي الأطفال يعتادون الذهاب للحمام

إذا كان طفلك يعاني من الرغبة في الذهاب إلى الحمام ، فاجعليه يجلس على المرحاض لمدة 10 دقائق على الأقل في نفس الوقت تقريبًا كل يوم (من الناحية المثالية ، بعد تناول الوجبة).



تساعد هذه التغييرات الصغيرة معظم الأطفال على الشعور بتحسن ويجعل الأمعاء تتحرك كما ينبغي.

تحدث مع الطبيب قبل إعطاء طفلك أي نوع من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للإمساك.