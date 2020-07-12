رجال الأعمال: سياسة مصر الاقتصادية اتجهت للسوق الحر بإعادة البناء

أكد المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ 6 سنوات نجح في إعادة بناء الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته بالكامل.













وأضاف «الزيات» فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الفلسفة والسياسة الاقتصادية للرئيس السيسي اتخذت اتجاها واضحا في كيفية التحول إلى السوق الحر والدولة الرأسمالية من خلال إعادة بناء الاقتصاد الوطني.













ولفت أن مصر في فترة السبعينيات والثمانينات كانت تمتلك العديد من المقومات وواحدة من كبري الأسواق الناشئة إلا أن عدم وضوح الاستراتيجية الاقتصادية كانت من أبرز التحديات بالإضافة إلي الازدواجية والاشتراكية وعدم وجود حافز للتحول إلى السوق الحر.









وأضاف، مصر استطاعت أن تستعيد مكانتها في الشرق الأوسط ومع الوقت سيكون لها دور قوي في التجارة العالمية والاقتصاد العالمي بفضل ما تمتلكه من موارد بشريه ووفرة المواد الخام واستطاعت أن تحسن من بيئة الأعمال والتشريعات والقوانين بجانب وفرة الطاقة، لافتًا أن مصر حاليا تنتج أكثر من 4.800 آلاف ميجاوات طاقة في 4 سنوات.









وأضاف: ما أبرز ما حققه السيسي من إنجازات في 6 سنوات ليس بتحقيق الاقتصاد ارقام بقدر ما هو تغير السياسة والفلسفة الاقتصادية من خلال التحويل إلى الرأسمالية حيث شهد الاقتصاد المصري اندماج في الاقتصاد العالمي ومن المتوقع أن تستحوذ العلامة التجارية «صنع في مصر» والمنتجات المصرية على العديد من الأسواق التصدير الهامة وفي أسواق أفريقيا.