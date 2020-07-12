AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رجال الأعمال: سياسة مصر الاقتصادية اتجهت للسوق الحر بإعادة البناء

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:05 م
الاقتصاد المصرى
الاقتصاد المصرى
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ 6 سنوات نجح في إعادة بناء الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته بالكامل.



وأضاف «الزيات» فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الفلسفة والسياسة الاقتصادية للرئيس السيسي اتخذت اتجاها واضحا في كيفية التحول إلى السوق الحر والدولة الرأسمالية من خلال إعادة بناء الاقتصاد الوطني.



ولفت أن مصر في فترة السبعينيات والثمانينات كانت تمتلك العديد من المقومات وواحدة من كبري الأسواق الناشئة إلا أن عدم وضوح الاستراتيجية الاقتصادية كانت من أبرز التحديات بالإضافة إلي الازدواجية والاشتراكية وعدم وجود حافز للتحول إلى السوق الحر.


وأضاف، مصر استطاعت أن تستعيد مكانتها في الشرق الأوسط ومع الوقت سيكون لها دور قوي في التجارة العالمية والاقتصاد العالمي بفضل ما تمتلكه من موارد بشريه ووفرة المواد الخام واستطاعت أن تحسن من بيئة الأعمال والتشريعات والقوانين بجانب وفرة الطاقة، لافتًا أن مصر حاليا تنتج أكثر من 4.800 آلاف ميجاوات طاقة في 4 سنوات.


وأضاف: ما أبرز ما حققه السيسي من إنجازات في 6 سنوات ليس بتحقيق الاقتصاد ارقام بقدر ما هو تغير السياسة والفلسفة الاقتصادية من خلال التحويل إلى الرأسمالية حيث شهد الاقتصاد المصري اندماج في الاقتصاد العالمي ومن المتوقع أن تستحوذ العلامة التجارية «صنع في مصر» والمنتجات المصرية على العديد من الأسواق التصدير الهامة وفي أسواق أفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتصاد ما بعد كورونا.. سراج الدين: مصر ستستفيد اقتصاديًا وتجاريًا.. علي عيسى: أدرنا الأزمة باحترافية وإجراءات استباقية.. فوزي: اكتشاف عقار مؤشر إيجابي لعودة الحياة

أحمد الزيات: قرارات المركزي تخفف من آثار أزمة كورونا

لجنة الطاقة برجال الأعمال: إنشاء السوق الحرة الكاملة للطاقة اتجاه لا مفر منه

حسام عوض: العاصمة الإدارية والعلمين وقناة السويس الجديدة.. أهم المشاريع التنموية للرئيس في 6 سنوات

أحمد الزيات: الرئيس السيسي نجح في إعادة بناء الاقتصاد والتحول إلى الرأسمالية في 6 سنوات

لتخفيض فاتورة الاستيراد.. رجال الأعمال المصريين تطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وتقترح إنشاء لجنة لإدارة الأزمات

ترشيحاتنا

لن نتردد في مواجهة مخالفات البناء .. وإجراءات 2016 نجحت في مواجهة فيروس كورونا .. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح الأسمرات 3

الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق التهم سوق توشكى بجوار مترو حلوان

سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة.. الإفتاء توضح

أبو شقة يكشف أسباب تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم فى البرلمان

إحنا مش بنّكد عليكو.. السيسي يوجه رسالة قوية للمصريين

السيسي: كل مواطن هيطلب شقة من الدولة هيحصل عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة البلغم

شاهد.. ليوناردو دي كابريو وحبيبته يقضيان وقتهما على شواطئ مالبيو

صحية أكثر.. طريقة عمل القهوة بالعسل