لن يحدث إلا ما كتب الله لنا.. شاهد عبد الله جمعة بصحبة محمد عبد الغنى ومصطفى محمد





وعلق عبدالله جمعة على الصورة قائلا: "بين الحلم والأمنية لا يحدث إلا ما كتب الله لنا".





اقرأ أيضا:





ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فريق سموحة السكندري وديا يوم الخميس المقبل ضمن معسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية.





كان فريق الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.. وانضم حازم إمام وفرجاني ساسي ثنائي الفريق لمعسكر الإسكندرية اليوم السبت بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما.



