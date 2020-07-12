AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لن يحدث إلا ما كتب الله لنا.. شاهد عبد الله جمعة بصحبة محمد عبد الغنى ومصطفى محمد

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:37 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر عبدالله جمعة لاعب نادى الزمالك، صورة له مع مصطفى محمد ومحمد عبدالغنى وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلق عبدالله جمعة على الصورة قائلا: "بين الحلم والأمنية لا يحدث إلا ما كتب الله لنا".

اقرأ أيضا:

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فريق سموحة السكندري وديا يوم الخميس المقبل ضمن معسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية.

كان فريق الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.. وانضم حازم إمام وفرجاني ساسي ثنائي الفريق لمعسكر الإسكندرية اليوم السبت بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سنظل أصدقاء للأبد.. عبد الله جمعة ينشر صورة برفقة محمد عبد الغنى.. شاهد

شاهد.. عبد الله جمعة يقضي إجازة الصيف

من داخل سيارته.. عبد الله جمعة لـ متابعيه: بين الحلم والأمنية لا يحدث إلا ما كتب الله

عبد الله جمعة يوجه رسالة لحارس الزمالك بعد إعلان إصابته بـ كورونا

ثم يرضيك الله.. عبد الله جمعة يوجه رسالة لجمهوره عبر انستجرام.. شاهد

الشبعان دايما بيتخاف منه.. شاهد عبد الله جمعة يثير الجدل بـ رسالة غامضة

ترشيحاتنا

تركيا تهدد الطيران المجهول بدفع الثمن.. وتشترط انسحاب حفتر

إحنا نسينا الصح وحياة البشر.. كيف علق الرئيس السيسى على ظاهرة مخالفات البناء.. فيديو

توم هانكس وزوجته يصلان اليونان من أجل الاحتفال بعيد ميلاده.. صور

بعد حادث النخيل.. شاهد أخطر 10 شواطئ في العالم

تعرف على سر إطلاق لقب «سيد معزة» على ميسي

بهدوء وسلاسة.. طفلة أوسيم تروي تفاصيل 7 دقائق لصنع مشنقة وتعليق ريتاج بها.. وكواليس 4 ساعات تحريات جمعت خيوط اللغز

AdvertisementS

هل اقتربت الصفقة من الحسم.. موليكا نجم مازيمبي يفاجئ جمهور الأهلي بهذا الفعل

تعرف على سر إطلاق لقب «سيد معزة» على ميسي

ميدو جابر خارج الحسابات .. ضربة قوية لـ إيهاب جلال في المقاصة قبل استئناف الدوري

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفضح ضابط مخابرات قطري.. طاهر محمد بديل صلاح في المنتخب.. وكهربا يشعل السوشيال بصورة مع الخطيب

شطة عن أزمة نادي القرن: كل الاحترام والتقدير للزمالك وجماهيره وجمعيته العمومية

الأهلى يوافق على بقاء أزارو مع الاتفاق السعودي حتي نهاية الدوري

كاف في ورطة.. تفاصيل جديدة بشأن استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا المتبقية

محمد فضل يكشف موقف الجبلاية من استضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا

قبل مواجهة الأهلي .. شفاء كافة حالات كورونا بفريق إنبي

لضم محمد شريف.. وفد الاتفاق السعودي يصل إلى القاهرة للتفاوض مع الأهلي

هنا جودة لصدى البلد: الخطيب أب لكل لاعبي الأهلي.. أنتظر وصول صلاح مصر لمواجهته.. وأرجأت خطوة الاحتراف

عرضان يهددان بقاء كارلوس إدواردو مع الهلال السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. نسرين طافش بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

توم هانكس وزوجته يصلان اليونان من أجل الاحتفال بعيد ميلاده.. صور

3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة البلغم