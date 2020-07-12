رسميا .. رئيس نادي إنبي يعلن توقيع عقود توأمة مع الملعب التونسي

أعلن زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي انبي، عن توقيعه اليوم الأحد عقد توأمة وشراكة مع نادي الملعب التونسي.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه عقد جلسة مع جلال بن عيسى ، رئيس الملعب التونسي للاتفاق علي بنود التوأمة.

وأضاف السيد أن عقد التوأمة ينص على تبادل الخبرات وبرامج العمل في مجال كرة القدم ، بالإضافة إلى برمجة زيارات بين الفريقين في السنوات المقبلة.

وأشار السيد الي أن التوأمة مع الملعب التونسي ، ستفيد نادي انبي جدا بسبب تصدير الفريق التونسي للاعبيه الى الاحتراف في أوروبا كل موسم.

وشدد السيد على حرص نادي انبي على تطبيق نظام الاحتراف ، مؤكدا ان النادي لا يمانع من رحيل أي لاعب الى الفريق التونسي في حالة رغبته في ذلك.

ويحتل فريق انبي المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام النادي الأهلي.