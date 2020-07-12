15 فندقا تتسلم شهادة السلامة الصحية للتشغيل .. تفاصيل 

تسلم 15 فندقا بالقاهرة الكبري وجنوب سيناء والبحر الأحمر، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.





وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 فنادق بالقاهرة الكبري هي هابيتون، ومايوركا، وجراند نايل تاور، وسقارة بالم كلوب، و5 فنادق بجنوب سيناء هي ريحانة رويال، والباشا كوست، وشارم بلازا، وريف اوازيس، وديزرت فيو، بالاضافة الي 6 فنادق بالبحر الأحمر هي ايفوري سويتس، وللي لاند، والمملوك بلاس، ومينا فيل، وخليج أبو سومه، موفنبيك سومه باي.









وبعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 535 فندقا بـ21 محافظة علي مستوي الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.







