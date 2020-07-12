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حوادث

النيابة تصدر 4 قرارات بعد السيطرة على حريق هائل في سوق توشكى بحلوان

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:35 م
حريق سوق توشكي بحلوان
حريق سوق توشكي بحلوان
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اسلام مقلد
انتقل فريق من نيابة حلوان الجزئية، إلى موقع حريق سوق توشكى فى حلوان، لإجراء المعاينة التصويرية للحريق.

وأمرت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائي، لمعاينة الحريق وأخذ عينات من آثاره، للوقوف على أسباب اندلاعه وهل هناك شبهة جنائية فى اندلاعه من عدمه.

كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وإعداد تقرير بذلك للتوصل لأسباب اندلاع الحريق.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان من أصحاب الباكيات فى سوق توشكي فى حلوان، حول اندلاع الحريق وبدايته للتول للأسباب الحقيقية لـ نشوبه.

يبذل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، جهودا مضنية لسرعة الانتهاء من عمليات تبريد حريق سوق توشكى فى حلوان، حيث أتت النيران على محتويات السوق بالكامل وتم تدمير كل المحلات والأكشاك به والبضائع، وأمر على الفور اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بتحرير محضر وإخطار النيابة العامة.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق كبير داخل سوق توشكى بجوار مترو أنفاق حلوان.

على الفور تم توجيه ١٥ سيارة إطفاء، بإشراف اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران دمرت كل المحلات التجارية والأكشاك دون إصابات.

وقد تسبب تصاعد أعمدة الدخان التى غطت سماء المنطقة فى إحداث حالة من الفزع لدى الأهالى.

وبذل رجال الحماية المدنية جهودا مضنية فى سرعة محاصرة كرات اللهب التى انتشرت بصورة كبيرة نتيجة وجود كميات هائلة من المواد سريعة الاشتعال والانتهاء من عمليات التبريد.

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