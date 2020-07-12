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توك شو

وزير البترول الأسبق: تحويل السيارة من بنزين لغاز يوفر للمواطن 50 % أموال.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:53 م
بنزين
بنزين
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البهي عمرو
قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل السيارات الجديدة للعمل بالغاز الطبيعى، أمر مهم للغاية ومبادرة رائعة.

وأضاف وزير البترول الأسبق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن  هذه المبادرة وقفت عنها أجهزة الدولة لفترة طويلة، ولكن القرار الأصعب هو التنفيذ.

ولفت وزير البترول الأسبق ، إلى أن عمل السيارات بالغاز يوفر للمواطن حولى 50% أموال، ويوفر ايضًا للدولة أموال، فالمواطن يستطيع تعديل السيارة الخاصة به من البنزين لـ الغاز.

وأشار وزير البترول الأسبق، إلى أن الرئيس السيسي طالب من المسئولين يتوفير جميع سبل التساهيل للمواطن، مؤكدًا " السيسي قال نحاول نريح المواطن ومن الممكن أن يكون تحويل السيارة بدون فائدة وعلى مدة زمنية طويلة".

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