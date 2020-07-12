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8 آلاف للأجرة.. 12 ألفا للميكروباص.. "الصناعة" تكشف سعر تحويل السيارات للغاز الطبيعي

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:52 م
السيارات
السيارات
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أسامة علي

قالت الدكتورة نيفين جامع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بحصر كل السيارات بمصر.

 

وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أنه بعد حصر السيارات تم تصنيفها، لافتة الى وجود سيارات تعمل بالبنزين ولم يمض على تاريخ صناعتها 20 عاما.


وأوضحت:" السيارات التي تعمل بالبنزين ولم يمض على تاريخ صناعتها 20 عاما، هى السيارات التي يمكن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي".


وأشارت جامع، إلى أن تشغيل السيارات يوفر 50% مما ينفقه المواطن على البنزين".


وقالت وزيرة الصناعة: بالنسبة للسيارات السولار والسيارات التي مضى على صناعتها 20 عاما، سيتم تحريزها، وتوفير تمويل للمواطنين لشراء سيارات جديدة.


وأكدت وزيرة الصناعة، أن سعر تحويل السيارات للغاز الطبيعي بالنسبة للأجرة  8 آلاف، و12 ألفا للميكروباص.

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