أخبار التوك شو.. إصابة 11 على متن سفينة حربية بأمريكا.. لا جديد فى مفاوضات سد النهضة.. فك الشفرة الوراثية بـ كورونا

أعلن الإعلامى أحمد موسى، نبأ عاجلًا عن إصابة 11 شخصًا إثر انفجار وقع بسفينة عسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية.





قال الإعلامى أحمد موسى، أن حركة حماس نفت تعاونها مع المخابرات الإسرائيلية اليوم.