أخبار التوك شو.. إصابة 11 على متن سفينة حربية بأمريكا.. لا جديد فى مفاوضات سد النهضة.. فك الشفرة الوراثية بـ كورونا
الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:02 ص
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نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الجمعة ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:
أعلن الإعلامى أحمد موسى، نبأ عاجلًا عن إصابة 11 شخصًا إثر انفجار وقع بسفينة عسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية.
قال الإعلامى أحمد موسى، أن حركة حماس نفت تعاونها مع المخابرات الإسرائيلية اليوم.
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة كانت شريك أساسى فى تحضير الوحدات السكنية بالاسمرات 3.
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي, إن ما تتعرض له الأراضي الليبية هو عدوان على كل المنطقة العربية والأراضي العربية وليس ليبيا فقط.
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه عند تحويل السيارة من بنزين إلى غاز تتراوح تكلفة التحويل بين 8 و12 ألفًا حسب نوع السيارة، متابعة "السيارات الأجرة تستخدم يوميا حوالي 15 لتر بنزين، وبالتالي هذا سيكلفها شهريا مبلغا كبيرا، وعند مقارنة الفرق بين البنزين والغاز لنفس السيارة سيكون هناك توفير".
علق الإعلامى أحمد موسى، على بيان وزارة الرى بشأن مفاوضات سد النهضة، قائلا: "لا جديد بيتغير التاريخ فقط".
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعمل على ثلاث محاور فى ملف الإسكان، مضيفا أن أولًا الدعم للطبقة البسيطة والمساندة للطبقة الوسطى، والإتاحة للطبقة العليا.
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم إصدار خطة استراتيجية كاملة للتعامل مع جائحة كورونا في شهر يناير الماضي في بداية ظهور الفيروس في الصين.
قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك SAIB، إن البنك حقق 300% ارتفاعًا في حجم المدفوعات الإلكترونية الحكومية خلال الأشهر الأربعة الماضية، مشيرًا إلى أن تغيير العلامة التجارية للبنك تزامن مع تقديم خدمات مصرفية جديدة ومتطورة، حيث تهدف العلامة التجارية الحالية إلى الاستقرار والنمو والتطوير. قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العالم كله يشهد أن الاقتصاد المصري أصبح فى وضع أفضل بكثير، و الموازنة العامة للدولة الجديدة تعتبر الأكبر، موضحًا أن الموازنة يتم وضعها من شهر سبتمبر لـ مارس، فالموازنة تم إعدادها قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.