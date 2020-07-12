الرئيس السيسي: لن ترخص السيارات الجديدة إلا بالغاز.. ويوجه رسالة هامة لوزير المالية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن المبادرات التي تطلقها الدولة لجميع طوائف الشعب، وليست لمحدودي الدخل فقط، موضحا أن المبادرات تستفيد منها الطبقة المتوسطة ومنهم من يمتلكون سيارات.









المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات و عدد من المشروعات القومية والوحدات السكنية، أن هناك مواطنا يمتلك وأضاف « السيسي » خلال افتتاحعدد من المشروعات القومية والوحدات السكنية، أن هناك مواطنا يمتلك سيارة قديمة لأكثر من 20 سنة ينفق أموالا كثيرة لإصلاحها او للوقود، مشيرا إلى أنه سيتم توفير قروض بأقل تكلفة إن أمكن لتحويلها إلى غاز وبالتالي توفر نصف تكاليف الوقود العادي المستخدم بنسبة 50%.









وهذا الأمر ينطبق على الميكروباص أو السيارات الملاكى أو الأجرة "التاكسي"، مناشدا الحكومة والبنوك بإتاحة وتسهيل الأمر لأن الفائدة المنخفضة ليست كافية، لأن التحويل من البنزين للغاز يكلف 8 مليارات جنيه لـ المليون سيارة فقط.









ووجه الرئيس السيسي حديثه للدكتور محمد معيط وزير المالية: «أنت بتخاف على الفلوس أوي، المليون سيارة تتكلف 8 مليار جنيه إذا كنتم عايزين الناس تيجي معاكم لازم تبذلوا اكثر من كده، وخلى قلبكم جامد وساعدوا الناس، طيب ما فايدة صفرية لو أمكن ببرامج محددة».









وتابع «أتصور مع وزارة الداخلية عندما ترخص السيارات ونقول لن نرخص السيارة الجديدة إلا بالغاز، وهذا من حق الدولة تنظم شئون حياة شعبها وإنفاقه، ويتم تحديد موعد اعتبارا من هذا اليوم لن ترخص السيارات الجديدة إلا بالغاز».