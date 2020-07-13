لدينا أزمة مالية.. مصر المقاصة يعلن عن بيع 70% من الشركة للمستثمرين العرب.. فيديو

قال وليد هويدي مدير الكرة فى نادي مصر المقاصة ، إن الفريق يعاني أزمة مالية تهدد استقرار النادي الفيومي، وهناك اتجاه لبيع جزء من الشركة.





وأضاف وليد هويدي ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن هناك أزمة مالية في المقاصة ومرتبات اللاعبين تهدد استقرار النادي الفيومي، وهناك اتجاه لبيع 70 % من شركة المقاصة .









وأوضح هويدي، أن هناك بعض المستثمرين، المصريين والعرب، يرغبون في التقدم بعرض لشراء النادي، خلال الفترة المقبلة.





وأشار هويدي، إلى إن المقاصة اجري المسحة الثالثة وجاءت سلبية، و من المنتظر أن يجري المسحة الرابعة الأربعاء المقبل، مضيفا أن الفريق سيخوض وديتين فى يومين متتاليين أمام طلائع الجيش وبيراميدز ثم يدخل معسكرا مغلقا يوم 18 يوليو الجاري بالإسماعيلية، وسيخوض الفريق خلاله، 3 وديات.



