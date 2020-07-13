AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الذهب يتراجع.. أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في مصر 13-7-2020

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:39 ص
الذهب
الذهب
Advertisements
عبد العزيز جمال - مايكل عياد

أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-7-2020 في مصر، شهدت انخفاضا طفيفا مقارنة بالأمس ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد موجة التذبذب التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 796 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 :  799 جنيهًا أمس.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 796 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 910 جنيها.

اقرأ أيضا:

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 796 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 682 جنيها

اقرأ أيضا 


سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 531 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 28,292 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,368 جنيها

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 909,714 جنيها

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

اقرأ أيضا 

وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 جنيهات ارتفاعا في سعر الذهب اليوم الاثنين 4-5-2021

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-5-2020

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-5-2020

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-6-2020

انخفاض جديد.. بشرى سارة بخصوص أسعار الذهب في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 15-6-2020

ترشيحاتنا

أم تصاب بالذعر بعد رؤيتها ثعبانا أبيض ضخما بحديقة منزلها .. صور

مهاجم مازيمبي يتلاعب بـ جماهير الأهلي وينشر صورته مع مدافع الزمالك

ياسمين صبري تتصدر تريند تويتر

سمكة قرش أبيض تنهش صبيا حتى الموت بأحد شواطئ أستراليا.. تفاصيل

تعرف على سيارة ريا أبي راشد الجديدة

التنمية المحلية توضح طرق التصالح للعقارات المخالفة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلاع وحصون بنى مالك بالسعودية تتحول للوحات جمالية تاريخية تجمع بين عراقة الماضي وجمال المكان

تتنبأ بالخطر وأبوابها من طبقات عازلة.. مواصفات سيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق