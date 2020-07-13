ميدو: عودة مانشستر سيتي للمنافسات الأوروبية تشعل الحرب بين ليستر ويونايتد

علّق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك وتوتنهام الإنجليزي الأسبق، على القرار التي أصدرته محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، بإسقاط العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي بالإيقاف لمدة عامين، عن المشاركة بالمسابقات الأوروبية.
وكتب "ميدو" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "قرار مهم جدا للسيتي بعودتهم لدوري الأبطال مرة اخرى.. انتصار مهم لإدارة النادي ستساعدهم على الإبقاء على جوارديولا واللاعبين الكبار داخل الفريق في المواسم القادمة".
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وأضاف: "الآن الحرب ستكون ضارية بين ليستر ومانشستر يونايتد حتى آخر جولة للتواجد في دوري الأبطال الموسم المقبل!".
ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الرابع، بالمربع الذهبي، والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها المقبلة.
يذكر أن، قبل قرار رفع العقوبة على مانشستر سيتي، كان سيشارك صاحب المركز الخامس في البريميرليج، في دوري أبطال أوروبا بدلًا منه.
قرار مهم جدا للسيتي بعودتهم لدوري الابطال مرة اخرى.. انتصار مهم لادارة النادي ستساعدهم على الابقاء على جوارديولا واللاعبين الكبار داخل الفريق في المواسم القادمة..الان الحرب ستكون ضارية بين ليستر ومانشستر يونايتد حتى اخر جولة للتواجد في دوري الابطال الموسم المقبل!!— Mido (@midoahm) July 13, 2020