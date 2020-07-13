ميدو: عودة مانشستر سيتي للمنافسات الأوروبية تشعل الحرب بين ليستر ويونايتد

محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، بإسقاط العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي بالإيقاف لمدة عامين، عن المشاركة بالمسابقات الأوروبية.

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وأضاف: "الآن الحرب ستكون ضارية بين ليستر و مانشستر يونايتد حتى آخر جولة للتواجد في دوري الأبطال الموسم المقبل!".





ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الرابع، بالمربع الذهبي، والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها المقبلة.





يذكر أن، قبل قرار رفع العقوبة على مانشستر سيتي، كان سيشارك صاحب المركز الخامس في البريميرليج، في دوري أبطال أوروبا بدلًا منه.







