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رياضة

ميدو: عودة مانشستر سيتي للمنافسات الأوروبية تشعل الحرب بين ليستر ويونايتد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:43 ص
ميدو
ميدو
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إسراء أشرف
علّق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك وتوتنهام الإنجليزي الأسبق، على القرار التي أصدرته محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، بإسقاط العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي بالإيقاف لمدة عامين، عن المشاركة بالمسابقات الأوروبية.

كما تم تقليص الغرامة المالية الموقعة على مانشستر سيتي، إلى 10 ملايين يورو فقط، بدلًا من 30 مليون.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "قرار مهم جدا للسيتي بعودتهم لدوري الأبطال مرة اخرى.. انتصار مهم لإدارة النادي ستساعدهم على الإبقاء على جوارديولا واللاعبين الكبار داخل الفريق في المواسم القادمة".

شاهد أيضًا| أول رد فعل من جوارديولا بعد إسقاط عقوبة مانشستر سيتي الأوروبية

وأضاف: "الآن الحرب ستكون ضارية بين ليستر ومانشستر يونايتد حتى آخر جولة للتواجد في دوري الأبطال الموسم المقبل!".

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الرابع، بالمربع الذهبي، والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها المقبلة.

يذكر أن، قبل قرار رفع العقوبة على مانشستر سيتي، كان سيشارك صاحب المركز الخامس في البريميرليج، في دوري أبطال أوروبا بدلًا منه.


وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أصدر قرار في شهر فبراير الماضي، بحرمان السيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية، لمدة موسمين، بسبب ارتكابه انتهاكات خطيرة للوائح قواعد اللعب المالي النظيف.

وحجز مانشستر سيتي مقعدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها المقبلة، بعدما ضمن حسابيًا إنهاء موسمه في البريميرليج في المربع الذهبي.
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