بإطلالة ناعمة.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بفيديو جديد من المطبخ

شاركت سيرين عبد النور متابعيها فيديو لها جديد قامت بنشره عبر صفحتها على إنستجرام.

وظهرت سيرين عبد النور بإطلالة طبيعية من منزلها وهي تقوم بعمله اكله تفضلها، و نالت إطلالتها إعجاب متابعيها.





وكتب سيرين عبد النور على صورتها : باستا ولبن وكريستيانو اكل المقادير .





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وأطلت سيرين عبد النور مرتدية توب كت باللون الأبيض، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها بشكل كبير.



ورفعت سيرين عبد النور شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية وناعم عبر عمله ذيل حصان، وربطة من الماما بطوق باللون السيلفر اللامع.



و لم تتكلف سيرين عبد النور في وضع المكياج، حيث انها ابرزت جمال عينيها بـ الماسكارا، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع طلاء الأظافر باللون الأحمر.



وأكملت سيرين عبد النور إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث انها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي .



