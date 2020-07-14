AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلس النواب الليبي يرحب بكلمة الرئيس السيسي.. ويدعو الجيش المصري للتدخل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
رحب مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، فيما دعا إلى تضافر الجهود بين ليبيا ومصر؛ بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا. 


ودعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية، للتدخل؛ لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين. 


وأكد مجلس النواب الليبي، أن ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب، وعائدات النفط، وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون؛ مطلب شرعي لجميع أبناء الشعب الليبي. 


ومن ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن القوات الليبية تواصل مهامها في محاربة الإرهاب وإنهاء الجريمة.


وأضاف "المسماري"، في مؤتمر صحفي أمس، الاثنين، أن الجيش لديه أرشيف هائل من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الميليشيات في ليبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبائل والعائلات المصرية: مطالبة الليبيين لمصر بإنقاذ بلادهم دليل على ثقتهم فى الرئيس السيسى

مصر لن تخذلنا..رئيس مجلس النواب الليبي: سنطلب تدخل الجيش المصري حال اختراق الميليشيات لـ سرت والجفرة

عقيلة صالح: مواقف الرئيس السيسي تاريخية والتدخل المصري في ليبيا شرعي ومبادرة «إعلان القاهرة» هي الحل لإنهاء الأزمة

دعوة السيسي مطلب ليبي.. عقيلة صالح: طرابلس مختطفة من قبل مليشيات الوفاق.. وأقروا ذلك رسميا

النواب الليبي: يجب على الجميع تنفيذ إعلان القاهرة المتناسق مع مسار برلين

الجيش الليبي: نحيي المواقف التاريخية الشجاعة للرئيس السيسي.. ونشكر المصريين على دعمهم

ترشيحاتنا

حيوان يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا .. تعرف عليه

سامح شكري يكذب وزير خارجية تركيا : لا يوجد تواصل معكم .. شاهد

وزير الخارجية: نتوقع أن تحترم إثيوبيا تعهداتها بعدم ملء خزان سد النهضة

البرلمان الليبي يمنح الجيش المصري الحق في التدخل لحماية الأمن القومي

تأجيل تعديل قانون الإيجار القديم إلى البرلمان القادم

احترس.. طعام غير متوقع يدمر القلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ابنة احمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت

بكاش مايوه.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة