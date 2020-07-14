احترسي... هذه أسباب الإمساك عند الأطفال

تلاحظ بعض الأمهات تكرار حدوث الامساك لطفلها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، يمكنك معرفة أسباب تعرض الأطفال للامساك وذلك من أجل العمل على تجنبها.

اسباب الامساك عند الاطفال





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وفقا لما نشره موقع كيدز هيلثي، يمكن أن يكون الإمساك ناتجًا عن نظام غذائي لا يحتوي على كمية كافية من الماء والألياف ، مما لا يساعد الأمعاء على الحركة كما ينبغي. الأطفال الذين يتناولون الكثير من الأطعمة المصنعة والجبن والخبز الأبيض والكعك واللحوم قد يصابون بالإمساك في كثير من الأحيان.

في بعض الأحيان ، يمكن أن تسبب الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وتلك المستخدمة لعلاج نقص الحديد الإمساك. يمكن أن يحدث الإمساك عند الأطفال أثناء انتقالهم من حليب الأم إلى حليب الأطفال ، أو من أغذية الأطفال إلى الأطعمة الصلبة. يمكن للأطفال الصغار الذين يتدربون على استخدام الحمام في بعض الأحيان أن يصابوا بالإمساك ، خاصة إذا لم يكونوا مستعدين.

يتجنب بعض الأطفال الذهاب إلى الحمام ، حتى عندما يكون لديهم بالفعل الرغبة في الذهاب. قد يتجاهلون الحوافز الداخلية لأنهم لا يريدون استخدام مرحاض بعيدًا عن المنزل ، أو التوقف عن ممارسة لعبة ممتعة ، أو عليهم أن يطلبوا من شخص بالغ أن يُعذر للذهاب إلى الحمام. إن تجاهل الرغبة في الذهاب يجعل من الصعب الذهاب لاحقًا.

يمكن أن يؤدي الإجهاد أيضًا إلى الإمساك. يمكن أن يصاب الأطفال بالإمساك عندما يكونون قلقين بشأن شيء ما ، مثل البدء في مدرسة جديدة أو مشاكل في المنزل. أظهرت الأبحاث أن الاضطرابات العاطفية يمكن أن تؤثر على مدى عمل الأمعاء بشكل جيد ويمكن أن تسبب الإمساك وحالات أخرى ، مثل الإسهال .

يصاب بعض الأطفال بالإمساك بسبب متلازمة القولون العصبي (IBS) ، والتي يمكن أن تحدث عندما يشعرون بالتوتر أو تناول بعض الأطعمة المحفزة ، والتي غالبًا ما تكون دهنية أو حارة. قد يعاني الطفل المصاب بالقولون العصبي من إمساك أو إسهال ، بالإضافة إلى آلام المعدة والغازات.

في حالات نادرة ، يكون الإمساك علامة على أمراض طبية أخرى. لذا تحدث مع طبيبك إذا استمر طفلك في المشاكل أو إذا استمر الإمساك لمدة 2 إلى 3 أسابيع.

