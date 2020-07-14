AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تجاوزا شروط التراخيص.. جهاز مدينة العبور يزيل مخالفتي بناء بالحي 4 و9

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:20 ص
جانب من حملة الإزالات
جانب من حملة الإزالات
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم شن حملتين لإزالة مخالفتي بناء بالحيين ٤، ٩، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز  ورؤساء الأحياء وشرطة التعمير بالمدينة.
وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، أنه تم  فك شدة خشبية لغرف سطح مخالفة للتراخيص  بالقطعة رقم  2 بلوك 19006 بالحي الرابع، وكذا تنفيذ قرار إزالة مخالفة بناء بالقطعة رقم 4 بلوك 18054 بالحي التاسع، والمتمثلة في ( تنفيذ حمام سباحة بالردود ومظلة وحوائط) بالمخالفة للتراخيص. 

اقرأ أيضا:

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور، أنه لا تهاون في إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة، لافتًا إلى أنه كلّف مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز ورؤساء الأحياء بالمرور الدوري لرصد أي مخالفات وإزالتها على الفور، وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية لمنع استغلال المخالفين لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى، قال المهندس أحمد عمران: إن ادارة  الطرق بالجهاز قامت برش مادة MCO وتنفيذ أعمال رصف للطرق المحلية 5 بالحي الأول، كما قامت إدارة الكهرباء بالبدء في تركيب ولاعات الإنارة بطريق المحور الغربي وانارة الطريق أمام سور المصنع الحربي، وجارٍ استكمال أعمال التطهير والتعقيم بالمدينة ورفع مستوى النظافة بأحياء المدينة المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهاز ٦ أكتوبر: حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والمظاهر العشوائية بالمدينة

إزالة فورية لمخالفة بناء في 6 أكتوبر.. وحملة مكبرة بالنوبارية الجديدة

جهاز الشروق: إزالة فورية لدور سطح بالمجاورة الثالثة على نفقة المخالف.. صور

لمنع استغلال أزمة كورونا.. الإسكان: حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

434 طلب تصالح.. إزالة مخالفتي بناء فى 6 أكتوبر

بالتنسيق مع الجهات الأمنية.. جهاز 6 أكتوبر يشن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات ورفع الإشغالات.. صور

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

نشرة الفن.. كتاب عن مسيرة نبيلة عبيد.. حالة أميتاب باتشان الصحية.. إصابة نجم بوليوود بـ كورونا

مفاجأة.. إرهابي سوري يعترف بتلقي تدريبات على يد عناصر أمريكية

في عيد ميلاد سميرة محسن.. قصة لـ عادل إمام معها

3 أنواع.. علي جمعة: الإخلاص سر قبول الأعمال عند الله

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة لتحويل سيارتك للغاز

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

مفاجأة.. إرهابي سوري يعترف بتلقي تدريبات على يد عناصر أمريكية

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

تقسيط على 20 سنة.. الإسكان تكشف عن موعد طرح كراسة الشروط للوحدات السكنية الجديدة.. فيديو

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

عمليات التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الفرنسية.. وتحذر من الانسياق وراء الشائعات

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 3 حالات إصابة وافدة من الخارج

وسيلة آمنة لمنع الحمل على المدى الطويل.. تعرفي عليها

في عيد ميلاد سميرة محسن.. ابن شقيقتها نجم شهير

التعليم: تفتيش الطلاب على 3 مراحل في لجان الثانوية العامة اليوم

لأول مرة.. السعودية تصدر قرارا مهما بشأن صلاة عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عطلة تتحول إلى موقف مفزع.. شاهد لحظة اقتحام دب لسيارة وسط ذعر مالكتها

شاهد.. مانسوري تعدل فورد جي تي الخارقة بقوة خرافية.. صور

ماركة عالمية و بالدولار .. تعرف على سعر فستان درة فى إحدى جلسات التصوير