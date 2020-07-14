طريقة عمل ملوخية بالرجلة .. فيديو

يجهل البعض ما هى الرجلة، ويتردد على السنة الأمهات والجدات كلمة الرجلة أثناء تقطيف الملوخية، ومدى فوائدها، لدرجة انهم يتلهفون على تناولها نية، فما هى الرجلة.





الرجلة هى عبارة عن نوع من الخضرة لها فوائد عديدة تشبة الملوخية، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل الملوخية بالرجلة.

مقادير ملوخية بالرجلة

ملوخية رجلة

مرقة لحمة

كزبرة جافة ناعمة

ثوم مفروم

كزبرة خضراء

سمنة

صلصة طماطم

فلفل اسود

طريقة تحضير ملوخية بالرجلة

* تفرم الملوخية في الكبة مع الكزبرة الخضراء والرجلة

* توضع الملوخية مع الماء ومكعب المرقة في حلة على النار

* تضاف صلصة الطماطم

* يشوح الثوم والكزبرة الجافة في السمنة على النار

* تضاف الطشة إلى الملوخية عند قرب الغليان

* تقلب وتغرف وتقدم

