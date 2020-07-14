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رياضة

برشلونة يكشف عن قميصه الجديد.. فيديو وصور

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:31 م
ميسي بقميص برشلونة
ميسي بقميص برشلونة الجديد
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إسراء أشرف
كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن تصميم قميصه الأساسي الجديد، والذي سيخوض به الفريق منافسات الموسم المقبل.


ووفًا للحساب الرسمي لبرشلونة عبر "تويتر"، فإن القميص الجديد يتزين كالعادة بالخطوط العريضة الحمراء والزرقاء، بالإضافة إلى خطوط رفيعة باللون الأصفر.


وبحسب التقارير الإسبانية، فإن فكرة التصميم مستوحيه من زي البارسا في عشرينيات القرن الماضي، بجانب أنه يشبه التصميم الخاص بموسم 2010-2011.


ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، متأخرًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المرشح الأقوى للتتويج باللقب هذا الموسم، حيث تفصله نقطتان فقط عن حصد الليجا.
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