برشلونة يكشف عن قميصه الجديد.. فيديو وصور

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن تصميم قميصه الأساسي الجديد، والذي سيخوض به الفريق منافسات الموسم المقبل.









ووفًا للحساب الرسمي لبرشلونة عبر "تويتر"، فإن القميص الجديد يتزين كالعادة بالخطوط العريضة الحمراء والزرقاء، بالإضافة إلى خطوط رفيعة باللون الأصفر.









وبحسب التقارير الإسبانية، فإن فكرة التصميم مستوحيه من زي البارسا في عشرينيات القرن الماضي، بجانب أنه يشبه التصميم الخاص بموسم 2010-2011.







