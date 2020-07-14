هل تجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر بعشر دقائق؟.. شاهد رد الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أداء صلاة قيام الليل ، قبل الفجر بعشر دقائق؟".





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وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز صلاة قيام الليل ، قبل الفجر بعشر دقائق أو خمس دقائق طالما لم يؤذن لصلاة الفجر بعد.





قيام الليل في العشر الأول من ذي الحجة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز لمن يريد قيام الليل في الأيام العشر الأول من ذي الحجة كما كان يفعل في التراويح حتى يتم استغلال هذه الأيام المباركات ومضاعفة الأجر.





وأضاف جمعة، في إجابته عن سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز قيام الليل في العشر الأول من ذي الحجة على غرار شهر رمضان؟": "لو أن المسجد فعل ذلك فلا حرج، ويجب الحرص على الدعاء في هذه الأيام عند الإفطار وفي الصلاة وفي قيام الليل".



