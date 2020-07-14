AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل تجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر بعشر دقائق؟.. شاهد رد الإفتاء

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:57 م
هل يجوز صلاة قيام
هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر بعشر دقائق؟ شاهد رد الإفتا
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أداء صلاة قيام الليل، قبل الفجر بعشر دقائق؟".


وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز صلاة قيام الليل، قبل الفجر بعشر دقائق أو خمس دقائق طالما لم يؤذن لصلاة الفجر بعد.

قيام الليل في العشر الأول من ذي الحجة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز لمن يريد قيام الليل في الأيام العشر الأول من ذي الحجة كما كان يفعل في التراويح حتى يتم استغلال هذه الأيام المباركات ومضاعفة الأجر.

وأضاف جمعة، في إجابته عن سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز قيام الليل في العشر الأول من ذي الحجة على غرار شهر رمضان؟": "لو أن المسجد فعل ذلك فلا حرج، ويجب الحرص على الدعاء في هذه الأيام عند الإفطار وفي الصلاة وفي قيام الليل".

وأوضح أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة، وفي حديث آخر: "إني أرجو أن يكفر ذنوب سنة ماضية وأخرى مقبلة"، ويقول مفسرو الحديث إن رجاء النبي مستجاب فلنحرص على صيام هذا اليوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز صلاة النوافل بنية القضاء لعدم علمى بعدد الفروض الفائتة؟

هل يجوز قيام الليل في العشر الأول من ذي الحجة كما في رمضان؟ علي جمعة يجيب

ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام العشر من ذي الحجة.. الإفتاء تجيب

العشر من ذي الحجة.. مستشار المفتي يضع روشتة لاغتنامها والفوز بثوابها

مثل رمضان.. علي جمعة: يجوز قيام الليل في العشر الأوائل من ذي الحجة

العشر من ذي الحجة.. هل الدعاء فيها مستجاب؟.. علي جمعة يجيب

ترشيحاتنا

إنبي الخاسر الأكبر.. عقبة برتغالية أمام الأهلي لحسم ضم خليفة أحمد فتحي

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

المسماري: معركة كبرى في محيط سرت والجفرة خلال الساعات المقبلة

رسالة غامضة من حسام غالي لمتابعيه.. شاهد

أخبار الرياضة.. شوبير يعلن صفقات الأهلي.. إلغاء تراخيص beIN Sports فى السعودية

بعد قرار محكمة العدل.. أول رد فعل من الرباعي العربي في قضية الحظر الجوي ضد قطر

AdvertisementS

انخفاض الإصابات منحنى ممتاز.. الصحة: 111 مصابا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

الصحة: ارتفاع الإصابات لـ 14 في انفجار خط أنابيب بترول طريق الإسماعيلية

النيران ابتلعت عشرات السيارات.. التفاصيل الكاملة لحريق طريق الإسماعيلية.. فيديو وصور

حريق الإسماعيلية الصحراوي.. لحظة اشتعال النيران في شخص و3 سيارات.. فيديو وصور

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

قبل الكارثة بدقائق.. شاهد ما حدث في حريق خط المازوت على طريق الإسماعيلية

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

في دقيقتين المكان كله نار.. تفاصيل انفجار خط بترول الاسماعيلية

شكرا لكل من انتقد.. طارق يحيى يعلن رحيله عن برنامج زملكاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جديد وحذاء لافت .. ريا أبي راشد تتألق بإطلالة تبرز أناقتها

بعد خيانتها له .. 10 صور تكشف عن حب ويل سميث لزوجته جادا

بالأبيض المميز .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة جذابة