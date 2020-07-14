فوائد غير متوقعة للجسم عند تناول نخاع العظام

نخاع العظام . فى العصور القديمة كان أجدادنا يحرصون على تناول بعض الأطعمة التي تزيد طاقتهم وتحافظ على الصحة. ولكن مع مرور الزمن وتطور العادات والتقاليد فى كل شيء تغيرت نوعية الطعام التى نتناولها وأهمل الكثير منا تناول العديد من الأطعمة المفيدة مثل









اقرأ أيضا احترس.. طعام غير متوقع يدمر القلب









ورصد موقع " food.ndtv" أهم الفوائد الصحية لنخاع العظام المثبتة في الأبحاث والدراسات العلمية كالتالي:









- تشير دراسة أجرتها جامعة ميشيجان إلى أن الأنسجة الدهنية لـ نخاع العظام تحتوي على هرمون يسمى اديبونيكتين يضمن هضما سلسا للأطعمة، وينظم مستوى الأنسولين ويقلل من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.









- يحتوي النخاع العظمي على الخلايا الجذعية النخاعية واللمفاوية ، والتي تتحول إلى خلايا دم بيضاء وخلايا دم حمراء تعمل على تحسين مناعة الجسم وتساهم في إصلاح الخلايا وتجديدها.













- تشير بعض الدراسات إلى أن نخاع العظم يحتوي على كمية من الفيتامينات والمعادن أكثر من اللحوم نفسها. كما يحتوي على كمية أكبر من الكالسيوم ، وهو ممتاز لصحة العظام وقد يساعد في منع مشاكل مثل التهاب المفاصل.





- الكولاجين الموجود في نخاع العظام يطلق مضادات الأكسدة داخل الجسم ، مما يساعد على تعزيز صحة البشرة ومنع الشيخوخة المبكرة للجلد.









-يحتوي 100 جرام من نخاع العظام على 84.4 جرام من الدهون الدهنية ويزود 786 كيلو كالوري من الطاقة.









- مصدر جيد للبروتينات فكل 100 جرام من نخاع العظام يعطى 6.7 جرام من البروتينات.



