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فن

المصرية فاطمة سعيد تحيي حفل عيد الاستقبال الفرنسى فى باريس

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:58 م
فاطمة سعيد
فاطمة سعيد
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محمد نبيـل
أحيت السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد حفل عيد الإستقلال الفرنسي مساء اليوم من مسرح ضخم أقيم بمحيط برج إيفيل في العاصمة باريس.

بدأت سعيد مشوارها مع الأوبرا في سن الـ14 من عمرها، وتلقت فيها أول دروسها الموسيقية، لتنتقل بعدها من مدينتها القاهرة، إلى العاصمة الألمانية برلين حيث التحقت بمدرسة "هانس آيسلر".

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وحصلت فاطمة على منحة في أكاديمية مسرح لاسكالا بميلانو، لتكون أول مغنية مصرية تدرس في هذه الأكاديمية، ثم تم اختيارها كأحد فناني الجيل الجديد لـ"بي بي سي راديو 3"، في المملكة المتحدة.

وفي عام 2016، حصلت على 3 جوائز في مسابقة الغناء بإيرلندا، وهي: جائزة الجمهور، جائزة أفضل أداء عن آريا موتسارت، وجائزة لجنة التحكيم.

وتعد فاطمة سعيد أول مصرية تغني في قاعة "ألبرت هول الملكية" العريقة في العاصمة البريطانية لندن حلال الحفل الذي أقيم شهر أغسطس من العام الماضي.

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