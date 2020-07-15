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مرأة

عادة خاطئة.. الاستحمام بالماء بالبارد يزيد العرق.. شاهد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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رشا عوني
أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد ، أن الاستحمام بالماء البادر أمر غير مستحب في فصل الصيف كما يعتقد البعض، والأفضل أن يكون الماء فاترا وليس باردا .

وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد الاستحمام بماء بارد نتعرض لحرارة الجو وفرق درجات الحرارة مما يزيد العرق، كذلك شرب الماء البارد المثلج غير مفضل في فصل الصيف. 

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ونصح الدكتور باهر ، بتجنب ارتداء الملابس الضيقة المجسمة في الصيف ، واستبدالها بالملابس الفضفاضة والقطنية، وارتداء الألوان الفاتحة عند التعرض لأشعة الشمس  نهارًا . 

كما نصح بضرورة استخدام كريم واقي الشمس قبل الخروج سواء للنساء أو الرجال والأطفال، مؤكدًا أنه يحمي من الإصابة بسرطان الجلد، مشيرا إلى ضرورة وضع كريم واق الشمس قبل الخروج بنصف ساعة. 

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