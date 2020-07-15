لنجاح تحويلها إلى العمل بالغاز الطبيعي.. رئيس شركة غاز تك: كفاءة محرك السيارة يجب أن تتعدى 70%.. فيديو

أكد المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غاز تك، أن هناك شروطا بسيطة لتحويل السيارة إلى العمل بالغاز الطبيعي، موضحًا: يجب أن تكون كفاءة محرك السيارة 70%؛ لكي تتم عملية التحويل بنجاح.

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" ، أن المستندات المطلوبة من العميل ، تتمثل في أن يكون معه إيصال مرافق سواء كهرباء أو غاز أو مياه، إضافة إلى صورة البطاقة، وصورة رخصة السيارة، ويتم التعاقد في مركز التحويل أو المحطة التي تقدّم هذه الخدمة.





وأوضح رئيس الشركة أن عملية تحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي تستغرق من ساعتين إلى 4 ساعات كحد أقصى، مشيرًا إلى أنه يتم تركيب أطقم التحويل والحفاظ على معدلات الأمان من الصيانة والتشغيل.





وأشار المهندس عبد الفتاح فرحات إلى أن جميع السيارات يتم تحويلها إلى العمل بالغاز الطبيعي، سواء السيارات القديمة التى يتجاوز عمرها الـ 20 عاما، أو السيارات الحديثة التي تعمل بالغاز الطبيعي، وبها مفتاح تحويل للاختيار بين العمل بالغاز أو البنزين.



