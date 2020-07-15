حريق ضخم في مصنع جنوب إيران.. فيديو

نشب حريق ضخم في مصنع ألومنيوم بمدينة لامرد التابعة لمحافظة فارس جنوبي غرب إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.





فيما أفادت وسائل إعلامية بأن المصنع يتبع الحرس الثوري الإيراني، ويديره خبراء صينيون.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، مقطع فيديو، يُظهر حريقًا كبيرًا في مصنع ألومنيوم بمدينة لامرد.





وشهدت إيران خلال الأسابيع الماضية، تفجيرات غامضة، طالت مواقع عسكرية ونووية.





ومنذ يومين، وقع انفجار؛ عقب اندلاع حريق في شركة لإنتاج الغاز المسال بمحافظة خراسان شرقي إيران.