AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محافظ الشرقية يتفقد لجان الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية بالزقازيق

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:46 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية ( التعليم الزراعي - التعليم الصناعي) للعام الدراسي  2019/2020 بمدارس مدينة الزقازيق.


بدأت جولة المحافظ بتفقد مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية للإطمئنان علي سير إنتظام الإمتحانات العملية لطلاب التعليم الزراعي،  مشيرًا إلى  انه من المقرر أن يؤدي اليوم عدد 601 طالب وطالبة الامتحانات العملية في مادة الكيمياء .

أقرأ ايضا:

شاهد.. إجراءات التعقيم من كورونا بلجان امتحانات الثانوية الأزهرية

خضع محافظ الشرقية ومرافقوه لدى دخولهم المدرسة لإجراءات الكشف الحراري كإجراء إحترازي ووقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره ، مؤكدًا  على الإنتهاء من تطهير وتعقيم كافة المعامل بالمدارس التي تشهد أداء الإمتحانات العملية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين في مارثون إمتحانات الدبلومات الفنية.


أضاف محافظ الشرقية أنه تم تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب  لإستقبال حالات الإشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


كما حرص المحافظ علي تفقد قسم الالبان بالمدرسة موجهًا وكيل أول وزاره التربيه والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بفتح منافذ جديده لتسويق وعرض منتجات الألبان والأغذية بأسعار مناسبة للمواطنين ، مؤكدًا علي ضرورة الإستفاده من المنتجات التي تقدمها المدرسة وتشجيع الطلاب علي إقامة مشروعات صغيرة خاصة بعد وذلك بعد إنقضاء فترة دراستهم بالمدرسة.


وجه المحافظ وكيل أول وزاره التربية والتعليم ببحثث إمكانيه الاستفادة من المزرعه القبلية بالمدرسة والمقامة علي مساحة 10 أفدنة لإقامة أحواض سمكية لتدريب الطلاب على طرق  الإستزراع السمكي والاستفادة من خبرات هيئة الثروة السمكية بالعباسة.


كما توجه محافظ الشرقية وبرفقته  اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق الي مدرسة الزقازيق الثانوية المعمارية الزخرفية العسكرية ( 3 سنوات)  لمتابعة سير الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية للتعليم الصناعي والمتقدم له 21372 طالب وطالبة.


قام محافظ الشرقية بتفقد  أقسام ( نجارة العمارة - الاثاث والديكور - الزخرفه والاعلان) اطمأن من الطلاب علي مستوى الإمتحان العملي وما إذا كانت لديهم أيه شكاوي أثناء أدائهم الإمتحان


ومن جانبه أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءه والتهويه اللازمين وتوافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه ، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الإمتحانات العملية في سهولة ويسر.

محافظ الشرقية يتفقد لجان الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية بالزقازيق
محافظ الشرقية يتفقد لجان الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية بالزقازيق
محافظ الشرقية يتفقد لجان الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية بالزقازيق
محافظ الشرقية يتفقد لجان الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية بالزقازيق
محافظ الشرقية يتفقد لجان الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية بالزقازيق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتجهيز 239 لجنة .. الشرقية تنهي استعدادها لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية

خضعوا للتعقيم وقياس الحرارة.. محافظ ومدير تعليم الشرقية يتفقدان لجان الثانوية العامة.. صور

حصيلة أول أيام الثانوية بالشرقية..اشتباه في إصابة 3 طلاب بكورونا ونقل مراقب للمستشفى

قبل انطلاقها غدا.. نائب وزير التعليم يتفقد آخر استعدادات انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية العملية

استمرار اختبارات الدبلومات الفنية.. تعليم الفيوم: إحالة مسئول معمل ألبان أبوكساه الصناعية للتحقيق

اخبار التربية والتعليم اليوم| فتح باب التقديم للطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية .. ومد فترة التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي حتى 10 يوليو.. وانتظام امتحانات الدبلومات والمكفوفين بلا شكاوى

ترشيحاتنا

ماذا تريد فرنسا بعد انسحابها من عملية حارس البحر؟

فيديو جديد يكشف ظهور نانسى عجرم لحظة مقتل محمد الموسى بفيلتها

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

لم تتحمل فراقها.. أم تلحق بابنتها بعد وفاتها في عيد ميلادها الـ21

AdvertisementS

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

شيال كفيف أثار إعجاب السوشيال ميديا.. الحكومة تعد بتوفير دخل شهري لعم أيمن

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

الأشعة المقطعية تكشف حقيقة مومياء المرأة الصارخة.. اعرف القصة

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

حبوب اللقاح كلمة السر.. علماء يكتشفون سبب انخفاض عدد الإصابات بـ كورونا

بشرة سارة.. أول تجربة لقاح كورونا في أمريكا تقترب من مرحلتها النهائية

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتياطات مشددة.. مطار يستخدم روبوتات بالأشعة فوق البنفسجية للوقاية من كورونا

بإطلالة صيفية.. إيمان العاصي تتألق فى أحدث ظهور لها

امرأة خارقة.. تغلبت على كورونا بعد نجاتها من السرطان ومحاولة قتل وحادث طائرة