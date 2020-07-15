محافظ الشرقية يتفقد لجان الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية ( التعليم الزراعي - التعليم الصناعي) للعام الدراسي 2019/2020 بمدارس مدينة الزقازيق.





بدأت جولة المحافظ بتفقد مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية للإطمئنان علي سير إنتظام الإمتحانات العملية لطلاب التعليم الزراعي، مشيرًا إلى انه من المقرر أن يؤدي اليوم عدد 601 طالب وطالبة الامتحانات العملية في مادة الكيمياء .

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خضع محافظ الشرقية ومرافقوه لدى دخولهم المدرسة لإجراءات الكشف الحراري كإجراء إحترازي ووقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره ، مؤكدًا على الإنتهاء من تطهير وتعقيم كافة المعامل بالمدارس التي تشهد أداء الإمتحانات العملية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين في مارثون إمتحانات الدبلومات الفنية.





أضاف محافظ الشرقية أنه تم تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب لإستقبال حالات الإشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





كما حرص المحافظ علي تفقد قسم الالبان بالمدرسة موجهًا وكيل أول وزاره التربيه والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بفتح منافذ جديده لتسويق وعرض منتجات الألبان والأغذية بأسعار مناسبة للمواطنين ، مؤكدًا علي ضرورة الإستفاده من المنتجات التي تقدمها المدرسة وتشجيع الطلاب علي إقامة مشروعات صغيرة خاصة بعد وذلك بعد إنقضاء فترة دراستهم بالمدرسة.





وجه المحافظ وكيل أول وزاره التربية والتعليم ببحثث إمكانيه الاستفادة من المزرعه القبلية بالمدرسة والمقامة علي مساحة 10 أفدنة لإقامة أحواض سمكية لتدريب الطلاب على طرق الإستزراع السمكي والاستفادة من خبرات هيئة الثروة السمكية بالعباسة.





كما توجه محافظ الشرقية وبرفقته اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق الي مدرسة الزقازيق الثانوية المعمارية الزخرفية العسكرية ( 3 سنوات) لمتابعة سير الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية للتعليم الصناعي والمتقدم له 21372 طالب وطالبة.





قام محافظ الشرقية بتفقد أقسام ( نجارة العمارة - الاثاث والديكور - الزخرفه والاعلان) اطمأن من الطلاب علي مستوى الإمتحان العملي وما إذا كانت لديهم أيه شكاوي أثناء أدائهم الإمتحان





ومن جانبه أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءه والتهويه اللازمين وتوافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه ، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الإمتحانات العملية في سهولة ويسر.