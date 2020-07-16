أخبار الرياضة.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور والأخير يرد.. الأهلي يضع صالح جمعة تحت المنظار عقب توقيعه للزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والأوروبية، جاء أبرزها كالتالي:









سخر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، من الإعلامي بقناة النادي، خالد الغندور، نجم الأبيض الأسبق.







وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، رسالة لـ محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم وقائد الزمالك؛ عقب سخرية الأخير منه.









علق يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على هزيمة الفريق أمام أرسنال 1/ 2 في مباراة الدوري الإنجليزي، مؤكدا أن الخطأ أمر وارد في كرة القدم، وهو ما حدث في المباراة.







توج فريق بورتو بـ لقب بطولة الدوري البرتغالي الممتاز بكرة القدم؛ مساء أمس، الأربعاء، عقب فوزه أمام سبورتينج لشبونة بهدفين نظيفين على ملعب "الدراجاو".









قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يتمسك بقضيته الأساسية، وهي حق نادي الزمالك في لقب "نادي القرن" الأفريقي.







أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، يُخطط من أجل تولي منصب مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم.









كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن دور حمزة المثلوثي صفقة الزمالك الجديدة، فى تجديد عقد فرجاني ساسي.





