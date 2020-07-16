ليلة التتويج.. موعد مباراة ريال مدريد وفياريال بـ الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فياريال، اليوم، الخميس، على ملعب الفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإسباني.





موعد مباراة ريال مدريد وفياريال بـ الدوري الإسباني:





وستقام مباراة ريال مدريد وفياريال في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 بتعليق حفيظ دراجي وبي إن سبورت 2 الفرنسية.





ريال مدريد ضد فياريال:





ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لحسم لقب الدوري الإسباني رسميًا.





ويحتاج ريال مدريد إلى ثلاث نقاط من مباراتين لحسم لقب الدوري رسميا، أو هزيمة برشلونة أمام أساسونا في مباراة اليوم التي ستقام في نفس التوقيت لحسم لقب الليجا.





في المقابل يسعى فياريال ريال لتحقيق نتيجة إيجابية في مبارة اليوم، للحفاظ على كامل حظوظه في إنهاء الموسم في المركز الخامس.





وتقام مباريات الدوري الإسباني بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.





ترتيب ريال مدريد وفياريال:



