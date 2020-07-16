موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره أوساسونا، اليوم، الخميس، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ37، من مسابقة الدوري الإسباني.





موعد مباراة برشلونة وأوساسونا:





وتقام مباراة برشلونة وأوساسونا في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر إن سبورت 3 بتعليق علي محمد علي، وبي إن سبورت 3 الفرنسية.





برشلونة ضد أوساسونا:

ويدخل برشلونة مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل الحفاظ على حظوظه الضئيلة للغاية في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.





ويحتاج برشلونة لتعادل أو هزيمة ريال مدريد أمام فياريال في مباراة اليوم التي ستقام في نفس التوقيت ايضا، من أجل تأجيل عملية حسم الملكي للقب الليجا إلى الجولة الأخيرة.





وفي حال فوز ريال مدريد على فياريال في مباراة اليوم، سيحسم لقب الليجا رسميا، دون النظر إلى نتيجية مباراة برشلونة وأوساسونا، حيث يحتاج الملكي إلى 3 نقاط من مباراتين لحسم اللقب رسميا.





ترتيب برشلونة وأساسونا:



