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مصطفى بكري: الرئيس السيسي لا يجامل ودائما يحتكم إلى القانون.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:24 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن أى كلام عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يوفيه حقه، مؤكدا أن الرئيس قائد وطنى حقيقى ويسعى إلى بناء حقيقي للدولة.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن الرئيس لا يقوم بالمجاملة، مشيرا إلى أنه دائما ما يحتكم إلى القانون ويعمل على تنفيذه. 

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أنه على الرغم من اقتراحات البعض بعدم إجراء انتخابات  لمجلس النواب والشيوخ  بسبب كورونا رفض الرئيس والانتخابات ستقوم من أجل العمل على اتخاذ القرارات الصحيحة.

وأشار بكري إلى أن القانون 17 لسنة 2019 والمستهدف من خلاله مخالفات البناء قامت الدولة من خلاله بدعوة مالكي العقارات إلى توفيق أوضاعهم  وتقوم الدولة حاليا بتنفيذ القانون. 
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