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أخبار العالم

إسرائيل.. 1109 إصابة جديدة بـ كورونا خلال ساعات وتوقعات بوفاة 20 شخصا يوميا

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:14 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليل.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 238 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل عدد الإصابات النشطة إلى 24956 إصابة.

وارتفع عدد حالات الإصابة الخطيرة إلى 203 إصابة، من بينهم 58 شخصا يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي.

ولفتت الوزارة، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" إلى وفاة 4 أشخاص نتيجة الإصابة بالفيروس وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 383 شخصا.

من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هناك توقعات بأن يصل عدد الوفيات اليومي من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 20 شخص يوميا خلال الشهر المقبل.

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