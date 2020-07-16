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مرأة

احذر .. مادة بالخبز المحمص تصيبك بالسرطان

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تسهو احيانا ربة المنزل عن الطعام ويتعرض الي الاحتراق ووصوله الي التحميص ومعناه احتراق الطعام ، ولكن اكدت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية ان هناك مخاطر لاتتخيلها بسبب تناول الطعام المحترق او الخبز المحمص وهذا المذاق قد يعشقه الكثير. 


وحذرت سوقية من تناول هذا الطعام بسبب مادة ‏الأكريلاميد وهو مركب ثانوي يحدث بزيادة عملية التحميص و الحرق في الأغذية النشوية بتعرضها لدرجات حرارة عالية قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان.

أغذية تحتوي عليه 
الخبز المحمّص جدًا
البطاطس المحروق
البسكوت المحروق
القهوة المحمّصة أثرها أقل بهذه المادة
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