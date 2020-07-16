احذر .. مادة بالخبز المحمص تصيبك بالسرطان

‏الأكريلاميد

وهو مركب ثانوي يحدث بزيادة عملية التحميص و الحرق في الأغذية النشوية بتعرضها لدرجات حرارة عالية

قد يزيد من خطر الإصابة بمرض

وحذرت سوقية من تناول هذا الطعام بسبب مادة