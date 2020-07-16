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أخبار العالم

أسطول تركيا يستمر في نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا.. صور

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:17 م
صدى البلد
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شريف سيد
رصدت مواقع الرصد الجوي، اليوم الخميس، استمرار نقل تركيا للمرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية عبر أسطولها من الطائرات a400m. 


وقالت المواقع إن هذه الطائرات كانت تعمل طوال الفترة الماضية في سرية تامة خوفا من العقوبات على تركيا، إلا أنها بدأت تنقل المرتزقة إلى مصراته وطرابلس في ليبيا، أمام أعين العالم أجمع. 


وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري أن تركيا مازالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا. 


وقال المسماري في مؤتمر صحفي إن تركيا تحول مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها، حيث ما زالت ترسل القوات والمعدات إلى ليبيا. 


وكان ممثلو وأعيان القبائل الليبية، اليوم الخميس، شددوا على عدم خوفهم من أي اعتداء أجنبي على بلادهم، وإن مصر مع ليبيا وشعبها. 
أسطول تركيا يستمر في نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا.. صور
أسطول تركيا يستمر في نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا.. صور
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