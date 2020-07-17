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مرأة

سر لن تتوقعه في عمل الحواوشي عند الحاتي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:35 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد الحواوشي من الاطعمة التي يعشقها كثيرون ونقبل عليها في الاجازات والعطلات المختلفة.. لذلك نقدم لكي اليوم اسرار عمل الحواوشي البلدي او حواوشي الحاتي. 


مكونات
500 جرام لحم مفروم
1 بصلة بنية مفرومة ناعمًا
1 حبة فليفلة خضراء ، مفرومة ناعمًا
1 حبة طماطم كبيرة مفرومة ناعمًا
2 فص ثوم مهروس
1/4 كوب بقدونس مفروم ناعم
1/4 كوب كزبرة مفرومة ناعمًا
2 ملعقة صغيرة مزيج بهارات مغربية
1/4 ملعقة صغيرة فلفل حار


يُسخن الفرن مسبقًا على مروحة 240C / 220C. يُمزج اللحم البقري ، البصل ، الفليفلة ، الطماطم ، الثوم ، البقدونس ، الكزبرة ، مزيج التوابل المغربية والفلفل الحار في وعاء كبير. الموسم بشكل جيد مع الملح والفلفل.

الخطوة 2
يُقسم خليط اللحم البقري إلى 12 قطعة متساوية. ضعي خليط اللحم البقري في كل نصف جيب ، واضغط برفق على السطح. ادهن خبز البيتا بزيت الزيتون. لف كل خبز بيتا بشكل فضفاض في ورق الخبز. ضعها على صينية خبز (انظر الملاحظة). اخبز لمدة 15 دقيقة. نقلب ونخبز لمدة 15 دقيقة أخرى أو حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا ويسخن.
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