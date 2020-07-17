سر لن تتوقعه في عمل الحواوشي عند الحاتي

يُسخن الفرن مسبقًا على مروحة 240C / 220C. يُمزج اللحم البقري ، البصل ، الفليفلة ، الطماطم ، الثوم ، البقدونس ، الكزبرة ، مزيج التوابل المغربية والفلفل الحار في وعاء كبير. الموسم بشكل جيد مع الملح والفلفل.





الخطوة 2

يُقسم خليط اللحم البقري إلى 12 قطعة متساوية. ضعي خليط اللحم البقري في كل نصف جيب ، واضغط برفق على السطح. ادهن خبز البيتا بزيت الزيتون. لف كل خبز بيتا بشكل فضفاض في ورق الخبز. ضعها على صينية خبز (انظر الملاحظة). اخبز لمدة 15 دقيقة. نقلب ونخبز لمدة 15 دقيقة أخرى أو حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا ويسخن.