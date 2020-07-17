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رياضة

بعد خسارة الدوري الإسباني.. اجتماع عاجل بين رئيس نادي برشلونة وكيكي سيتين

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:47 م
كيكي سيتين
كيكي سيتين
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عبدالله هشام
كشفت تقارير صحفية عن إجتماع عاجل يجمع خوسيه ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة وكيكي سيتين المدير الفني للفريق الاول . بعد خسارة الدوى الاسباني لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد . 

وحسب تقرير لصحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية فإن الاجتماع بين رئيس النادي والمدير الفني لبحث اسباب السقوط الاخير وضياع فرصه التتويج بلقب الدورى الاسباني . 

واضافت الصحيفة ان الاجتماع لوضع رؤية جديدة والاستماع لحلول قبل المواجهة المرتقبة امام فريق نابولى في دورى الابطال يوم 8 أغسطس المقبل .

وحسب تصريحات سيتين المدير الفني بعد ضياع الدورى فإنه أكد عدم علمه بإستمراره مع الفريق او الرحيل الفترة المقبلة الا انه تمني الاستمرار للموسم المقبل . 

وكان ريال مدريد توج امس بلقب الدورى الاسباني للمرة ال34 في تاريخه بعد الفوز علي فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ال37 من المسابقة .
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