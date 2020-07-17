بعد خسارة الدوري الإسباني.. اجتماع عاجل بين رئيس نادي برشلونة وكيكي سيتين

كشفت تقارير صحفية عن إجتماع عاجل يجمع خوسيه ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة وكيكي سيتين المدير الفني للفريق الاول . بعد خسارة الدوى الاسباني لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد .





وحسب تقرير لصحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية فإن الاجتماع بين رئيس النادي والمدير الفني لبحث اسباب السقوط الاخير وضياع فرصه التتويج بلقب الدورى الاسباني .





واضافت الصحيفة ان الاجتماع لوضع رؤية جديدة والاستماع لحلول قبل المواجهة المرتقبة امام فريق نابولى في دورى الابطال يوم 8 أغسطس المقبل .





وحسب تصريحات سيتين المدير الفني بعد ضياع الدورى فإنه أكد عدم علمه بإستمراره مع الفريق او الرحيل الفترة المقبلة الا انه تمني الاستمرار للموسم المقبل .





وكان ريال مدريد توج امس بلقب الدورى الاسباني للمرة ال34 في تاريخه بعد الفوز علي فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ال37 من المسابقة .