فلوكس: مدبولي كان كارثة كوميديا.. والمهندس لا يستطيع الارتجال





وتابع "فلوكس" خلال برنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "مدبولى كان كارثة فى التمثيل الكوميديا وإخراج كمان، لافتا إلى أن مدبولى جعل طاقم العمل يبكى أثناء تسجيل أغنية زمان وكان ياما كان من فيلم مولد يا دنيا".





وأكد "فلوكس"، أنه كان للفنانين عبد المنعم مدبولى وفؤاد المهندس، تأثير كبير فى الكوميديا، معقبا: "كان ليهم باع كبير جدا فى تخليق مشاهد كوميديا ذات مضمون ورسالة".





وأوضح أن الفنان فؤاد المهندس كان لا يستطيع الارتجال على المسرح إطلاقا، لافتا إلى أنه ارتجل مشهدا واحدا فقط.

أشاد الفنان فاروق فلوكس بالفنانين الراحلين عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس.