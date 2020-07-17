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فلوكس: مدبولي كان كارثة كوميديا.. والمهندس لا يستطيع الارتجال

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:33 م
فؤاد المهندس وعبد
فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولى
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أسامة علي
أشاد الفنان فاروق فلوكس بالفنانين الراحلين عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس.

وتابع "فلوكس" خلال برنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "مدبولى كان كارثة فى التمثيل الكوميديا وإخراج كمان، لافتا إلى أن مدبولى جعل طاقم العمل يبكى أثناء تسجيل أغنية زمان وكان ياما كان من فيلم مولد يا دنيا".

وأكد "فلوكس"، أنه كان للفنانين عبد المنعم مدبولى وفؤاد المهندس، تأثير كبير فى الكوميديا، معقبا: "كان ليهم باع كبير جدا فى تخليق مشاهد كوميديا ذات مضمون ورسالة".

وأوضح أن الفنان فؤاد المهندس كان لا يستطيع الارتجال على المسرح إطلاقا، لافتا إلى أنه ارتجل مشهدا واحدا فقط.
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