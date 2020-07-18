بالجلاش اصنعي أكواب اللحم لأسرتك.. فيديو

يفضل الأطفال تناول أشكال الطعام المختلفة ، وتبرع ربات المنزل فى إعداد أشهى الوصفات، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إعداد أكواب اللحم لأسرتك بالجلاش.

تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل أكواب اللحم:



مقادير أكواب اللحم

عجينة جلاش

لحم مفروم معصجة

جبنة شيدر

مبشور جبنة جودة

مبشور زبدة

طريقة تحضير أكواب اللحم:

* تقطع عجينة الجلاش مربعات وتدهن بالزبدة

* ثم توضع في قوالب كاب كيك

* وتدخل الفرن حتى تحمص

* ثم تحشى باللحمة المفرومة والجبنة الشيدر والجبنة الجودة

* ثم تدخل الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبنة

* وتقدم الأكواب ساخنة