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مرأة

بالجلاش اصنعي أكواب اللحم لأسرتك.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 08:55 ص
طريقة عمل أكواب اللحم
طريقة عمل أكواب اللحم
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أسماء عبد الحفيظ

يفضل الأطفال تناول أشكال الطعام المختلفة ، وتبرع ربات المنزل فى إعداد أشهى الوصفات، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إعداد أكواب اللحم لأسرتك بالجلاش.

تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل أكواب اللحم:

مقادير أكواب اللحم

عجينة جلاش
لحم مفروم معصجة
جبنة شيدر
مبشور جبنة جودة
مبشور زبدة

طريقة تحضير أكواب اللحم:

* تقطع عجينة الجلاش مربعات وتدهن بالزبدة

* ثم توضع في قوالب كاب كيك

* وتدخل الفرن حتى تحمص

* ثم تحشى باللحمة المفرومة والجبنة الشيدر والجبنة الجودة

* ثم تدخل الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبنة

* وتقدم الأكواب ساخنة

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