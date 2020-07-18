بالجلاش اصنعي أكواب اللحم لأسرتك.. فيديو

يفضل الأطفال تناول أشكال الطعام المختلفة ، وتبرع ربات المنزل فى إعداد أشهى الوصفات، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إعداد أكواب اللحم لأسرتك بالجلاش.
تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل أكواب اللحم:
مقادير أكواب اللحم
عجينة جلاش
لحم مفروم معصجة
جبنة شيدر
مبشور جبنة جودة
مبشور زبدة
طريقة تحضير أكواب اللحم:
* تقطع عجينة الجلاش مربعات وتدهن بالزبدة
* ثم توضع في قوالب كاب كيك
* وتدخل الفرن حتى تحمص
* ثم تحشى باللحمة المفرومة والجبنة الشيدر والجبنة الجودة
* ثم تدخل الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبنة
* وتقدم الأكواب ساخنة