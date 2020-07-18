نائب رئيس الأهلي ينفي التواصل مع مرتضى منصور

نفي العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي تواصله مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك خلال الفترة الماضية وذلك بعد تصريح رئيس نادي الزمالك علي وجود خط تواصل دائم معه .





وكتب العامري فاروق ردا علي سؤال احد متابعيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث قال له سيادة الوزير نحن نقدرك ونحترمك ونراك قيادة وسندا لنا كأهلوية، لذلك ننزعج من مثل ما قاله مرتضي من اتصال حضرتك به، لذا وجب عليكم إصدار بيان رسمي وإيضاح الأمر حتى لا يحدث تشتيت لنا كأهلاوية والله الموفق" ".









وكان رد وزير الشباب والرياضة السابق "أنا لا بتصل بحد ولا أتواصل مع حد".





يأتى ذلك بعدما صرح المستشار مرتضي منصور علي وجود تواصل دائم مع العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي .