المساجد السبع بالمدينة المنورة .. المفتي السابق يوضح أسماءها

ونبه أن هذه المساجد على التوالي من الشمال إلى الجنوب هي: « مسجد الفتح، مسجد سلمان الفارسي، مسجد أبي بكر الصديق، مسجد عمر بن الخطاب، مسجد علي بن أبي طالب، مسجد فاطمة الزهراء، ويسمى أيضا الأخير بمسجد سعد بن معاذ».

وأشار مفتي الجهورية السابق إلى أنه ذكر في محاضرة من محاضراته بصورة عابرة أن الحاج المصري قد انقطع عبر التاريخ أكثر من ثلاثين مرة‏،‏ و أنه سُئل مرة عن مدى دقة هذه المعلومة وعن صحتها‏،‏ فرجع إلى كتب التاريخ التي كان قد قرأتها من سنين طوال وارتسمت في ذهنه هذه المعلومة منها‏.





وأضاف « جمعة » عبر « فيسبوك» أنه تبين له من بحث له بعض الحقائق التي أرد أن يشارك فيها القارئ الكريم‏، لافتًا: « وأنا أدعو الله -سبحانه وتعالى- ألا ينقطع الحاج المصري، وأن يقينا البلاء والوباء، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد العرب والمسلمين من كل سوء‏، بل أن يحفظ العالم كله من هذه المصائب والأمراض‏، إنه سميع قريب مجيب الدعاء‏».













وتابع المفتي السابق أن انقطاع الحج ومعرفة علماء الأمة به تؤيد اختيارنا في ترتيب المقاصد‏،‏ وأن حفظ النفس مقدم‏، فإن التصرف العملي الذي جرى بدون نكير من العلماء‏، والبعيد عن النقاش النظري في المسألة‏، رجح حفظ النفس عند قيام المخاطر على المضي في الحج‏.





ولفت إلى أنه من طرائف ما قرأت ما ذكره الجبرتي في كتابه (عجائب الآثار) في المجلد 3 ‏‏صفحة 606 وهو يتكلم عن أحداث سنة ‏1235‏هجري حيث قال‏:‏ وفي سابع عشرة وصل الحاج المصري ومات الكثير من الناس فيه بالحمى‏، وكذلك كثرت الحمى بأرض مصر‏، وكأنها تناقلت من أرض الحجاز وكأنه يشير ويقر بانتقال الأوبئة وإدراكهم لهذه الحقيقة الكونية‏.





وأكمل أن انقطاع الحاج المصري على قسمين‏:‏ قسم انقطع معهم الحج من كل مكان، وقسم انقطع الحج منهم فقط أو منهم ومن الجهات وإن كان قد ورد الحاج من جهات أخرى‏,‏ فإن هناك سنين وإن كانت قليلة انقطع الحج فيها بالمرة‏.





وبين أن الذهبي ذكر في كتابه (تاريخ الإسلام) مجلد 23 صفحة ‏374‏ في أحداث سنة ‏316‏ هجري‏:‏ ولم يحج أحد في هذه السنة خوفا من القرامطة‏، كما قال ابن تغري بردي في كتابه (النجوم الزاهرة) مجلد ‏3‏ صفحة ‏227‏ في أحداث سنة ‏317‏ هجري‏:‏ قال أبو المظفر في مرآة الزمان‏:‏ والظاهر أنه لم يحج أحد من سنة سبع عشرة وثلاثمائة إلى سنة ست وعشرين وثلاثمائة خوفا من القرامطة‏. -فهذه عشر سنين‏-.





وألمح إلى ما ذكره ابن كثير في (البداية والنهاية) مجلد ‏11‏ صفحة ‏265‏ في أحداث سنة ‏357‏ هجري‏:‏ وفيها في تشرين عرض للناس داء الماشري فمات به خلق كثير وفيها مات أكثر جمال الحجيج في الطريق من العطش ولم يصل منهم إلى مكة إلا القليل بل مات أكثر من وصل منهم بعد الحج‏، وفي النجوم الزاهرة وتاريخ الإسلام في تلك السنة لم يحج أحد من الشام ولا من مصر‏,، وفي سنة ‏390‏ هجري انقطع الحاج المصري في عهد العزيز بالله الفاطمي لشدة الغلاء ‏(راجع موقع بيت المقدس للدراسات التوثيقية‏)‏.





واسترسل أنه في سنة ‏419‏ هجري لم يحج أحد من أهل المشرق ولا من أهل الديار المصرية ‏(كما في البداية والنهاية لابن كثير مجلد ‏12 صفحة ‏25)،‏ وفي صفحة ‏29‏ في أحداث سنة ‏421‏ هجري‏:‏ وفيها تعطل الحج أيضا سوى شرذمة من أهل العراق ركبوا من جمال البادية من الأعراب ففازوا بالحج‏، وفي صفحة ‏45‏ في أحداث سنة ‏430‏ هجري‏:‏ ولم يحج أحد فيها من العراق وخراسان ولا من أهل الشام ولا مصر إلا القليل.‏





وأردف أنه في أحداث سنة ‏492 هجري حل بالمسلمين ارتباك وفقدان للأمن في أنحاء دولتهم الكبيرة بسبب النزاع المستشري بين ملوكهم‏,‏ وقبل سقوط القدس في يد الصليبيين بخمس سنوات فقط لم يحج أحد لاختلاف السلاطين‏.‏ وفي تاريخ الإسلام مجلد ‏39 صفحة ‏11‏ في أحداث سنة ‏563‏ هجري‏:‏ لم يحج المصريون لما فيه ملكهم من الويل والاشتغال بحرب أسد الدين‏.‏ وفي مجلد ‏47‏ صفحة ‏63‏ في أحداث سنة ‏648‏ هجري‏:‏ لم يحج أحد من الشام ولا مصر لاضطراب الأمور‏ (راجع أيضا كتاب النجوم الزاهرة المجلد ‏7‏ صفحة‏20).‏





واسترسل أنه من سنة ‏654‏ هجري إلى سنة ‏658‏ هجري لم يحج أحد من سائر الجهات سوى حجاج الحجاز‏ (حسن الصفا والابتهاك ص‏122)‏. وفي كتاب (السلوك) للمقريزي المجلد الثاني صفحة ‏72‏ في وصف أحداث سنة ‏699‏ هجري ورد‏:‏ ولم يحج أحد في هذا العام من مصر لا في البر ولا في البحر‏، كما ذهب الدكتور صبري أحمد العدل المدير السابق لوحدة البحوث الوثائقية أنه في عام ‏1799‏م ‏(الموافق ‏1213‏هجري‏)‏ توقفت رحلات الحج أثناء الحملة الفرنسية لعدم أمان الطريق.‏





واستكمل أنه أكد بعد ذلك ‏(كما في الجبرتي‏)‏ أن الحج انقطع من سنة ‏1223‏هجري بسبب الخلافات بين مصر والسعودية ولمدة عشر سنوات‏،

وفي سنة ‏1928‏ميلادي حدث ما يسمى بحادث المحمل المصري وتسبب عنه انقطاع الحج تماما من مصر‏، وبذلك يكون عدد ما ذكرناه من توقف الحج المصري عبر التاريخ نحو أربعين مرة، مختتمًا: «ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإنا لله وإنا إليه راجعون‏».‏