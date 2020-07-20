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تعليم

طلاب ثانوية الأزهر بالإسكندرية: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:03 م
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
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أحمد بسيوني
أعرب طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية، اليوم الاثنين عن رضاهم عن سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، مشيرين إلى أن الامتحان جاء سهلًا ومن المنهج المقرر، وبدون شكاوى.

وتفقد الشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم العربية والشرعية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية لجان امتحان طلاب الشهادة الثانوية القسم الأدبي لمادة اللغة الأجنبية الثانية بلجنة معهد بنين المدينة المنورة، والتي تضم طلاب وطالبات معاهد: المدينة المنورة، وفتيات مكة المكرمة، وفتيات أحمد عرابي؛ للاطمئنان على انضباط اللجان، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

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وخلال تفقده لجان الامتحان، حث الشيخ خميس الطلاب والطالبات على البعد عن الغش، والتركيز في المذاكرة، وعدم التشتت؛ حتى تتوج ثمرة جهودهم بالنجاح، واطمأن على مستوى الامتحان، ومطابقته للمنهج المقرر، والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على سلامة وأمن الجميع.

وشدد خميس على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان مع الطلاب أو المشاركين في أعمال الامتحانات، والتزام الجميع بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، وتعقيم وتطهير اللجان بعد خروج الطلاب من اللجان، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، وتوفير الجو المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، ومجابهة الغش بكافة الطرق والوسائل، والحرص على تتم الامتحانات على أكمل وجه.


يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 /2020، من القسم الأدبي بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.


كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا. 


وقد تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
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