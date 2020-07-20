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تعليم

40 طفلا في الفصل.. رفع نسبة قبول رياض الأطفال بالأقصر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:41 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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شمس يونس
أعلن عبد اللطيف محمد عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاقصر، موافقة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم على رفع نسبة القبول برياض الأطفال 10%؛ ليصبح العدد 40 طفلا بالفصل بدلا من 36. 

وأوضح "عمران"، أن الموافقة كانت بسبب قلة عدد قاعات رياض الأطفال، ووجود عجز بالمعلمات، وكثرة عدد الأطفال المتقدمين هذا العام، وتطبيقا للمادة السابعة من قانون رقم 139 لسنة 1981.

يذكر أن القانون ينص على "يجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة وذلك بما لا يتجاوز 10% من العدد المقرر للفصل".

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وكذلك  أيضا وفقا لنص القرار الوزارى رقم 285 بتاريخ 28 /6 / 2014 المتعلق بنفس الشأن .

من جانبه، أكد محافظ الأقصر أن القرار كان يستهدف مصلحة الطلاب وتقليل المعانة على أولياء الأمور وضمانا لكل طفل حقه فى التعليم، لذلك اقتضت الضرورة برفع الطاقة الاستيعابية لكل فصل.

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