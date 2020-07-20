إزالة تعديات على أملاك الدولة بنسبة 144% ضمن الموجة 16 في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية في بيان له اليوم، عن نجاح المحافظة في تحقيق نسبة إنجاز 144% من المستهدف إزالته ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.





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أوضح محافظ الغربية ، أنه تم تحقيق المستهدف إزالته بعدد 391 حالة بمساحة 59 ألفا و496 مترا وبزيادة بلغت 175 حالة بمساحة 138 ألفا و262 مترا .





وأشار محافظ الغربية إلى أن ما تم تنفيذه حتي اليوم بلغ 566 حالة بمساحة 189 ألفا و 758 مترًا.





وأكد الدكتور رحمي على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



