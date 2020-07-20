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محافظات

إزالة تعديات على أملاك الدولة بنسبة 144% ضمن الموجة 16 في الغربية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:11 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية في بيان له اليوم، عن نجاح المحافظة في تحقيق نسبة إنجاز 144% من المستهدف إزالته ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

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أوضح محافظ الغربية ، أنه تم تحقيق المستهدف إزالته بعدد 391 حالة بمساحة 59 ألفا و496 مترا وبزيادة بلغت 175 حالة بمساحة 138 ألفا و262 مترا .

وأشار محافظ الغربية إلى أن ما تم تنفيذه حتي اليوم بلغ 566 حالة بمساحة 189 ألفا و 758 مترًا.

وأكد الدكتور رحمي على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الغربية علي  التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
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