اليمن تدعم إعلان القاهرة للحل في ليبيا.. وعبدالملك: التحالف الإيراني التركي يستهدف مصر

قال الدكتور معين عبدالملك رئيس وزراء اليمن، إن ما يحدث في ليبيا هو الأخطر خلال الـ 50 عامًا الماضية، فما يحدث في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي بكافة دوله.









وأضاف "عبد الملك" في حوار مع برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر شاشة "Ten"، خلال السنوات الماضية كانت الحدود مفتوحة وتدفق السلاح وجماعات متطرفة، وموضوع سد النهضة وغيرها من الأمور بشكل أو بآخر توضح إن هناك رغبة في تقييد مصر واستهداف الأمن القومي العربي.













وتابع: "أنا تحدثت عن دول الإرتكاز المملكة العربية السعودية هى أيضا بشكل أو بآخر وازنة في المنظومة العربية ومهم أن تستعيد الدول العربية الباقية دورها، هناك خطوات في العراق لاستعادة العافية وفي دمشق كذلك".





واستطرد قائلأ: "ما حدث خلال العشر سنوات الماضية كان خطير والآن الهدف من هذه الاستراتيجية الوصول إلى مصر وإلى دول الاستقرار الحقيقي فما يحدث في ليبيا على حدود مصر الغربية اقلقنا بشكل كبير"، وأكد أنه مع دعوة دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في موضوع الدعوة لحلول سياسية بليبيا ومنع التدخلات الأجنبية وهذا الموضوع لن يعود إلا باستعادة منظومة العمل العربي عن طريق الجامعة العربية فالتحالف الإيراني التركي يحاول زعزعة الأمور في الدول العربية.