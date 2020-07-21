اليمن تدعم إعلان القاهرة للحل في ليبيا.. وعبدالملك: التحالف الإيراني التركي يستهدف مصر

قال الدكتور معين عبدالملك رئيس وزراء اليمن، إن ما يحدث في ليبيا هو الأخطر خلال الـ 50 عامًا الماضية، فما يحدث في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي بكافة دوله.
وأضاف "عبد الملك" في حوار مع برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر شاشة "Ten"، خلال السنوات الماضية كانت الحدود مفتوحة وتدفق السلاح وجماعات متطرفة، وموضوع سد النهضة وغيرها من الأمور بشكل أو بآخر توضح إن هناك رغبة في تقييد مصر واستهداف الأمن القومي العربي.
وتابع: "أنا تحدثت عن دول الإرتكاز المملكة العربية السعودية هى أيضا بشكل أو بآخر وازنة في المنظومة العربية ومهم أن تستعيد الدول العربية الباقية دورها، هناك خطوات في العراق لاستعادة العافية وفي دمشق كذلك".
واستطرد قائلأ: "ما حدث خلال العشر سنوات الماضية كان خطير والآن الهدف من هذه الاستراتيجية الوصول إلى مصر وإلى دول الاستقرار الحقيقي فما يحدث في ليبيا على حدود مصر الغربية اقلقنا بشكل كبير"، وأكد أنه مع دعوة دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في موضوع الدعوة لحلول سياسية بليبيا ومنع التدخلات الأجنبية وهذا الموضوع لن يعود إلا باستعادة منظومة العمل العربي عن طريق الجامعة العربية فالتحالف الإيراني التركي يحاول زعزعة الأمور في الدول العربية.