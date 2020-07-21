هذا ما يفعله الحوثي بـ مصابي كورونا في اليمن

قال رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك، إن إيران هي المؤثر الأكبر على الحوثيين، ففي عام 2016 أثناء محادثات بالكويت تم الاتفاق بين الجميع ولكن فجأة جاءت للحوثيين تعليمات برفض كل المقترحات الدولية، فالتأثير الإيراني كبير جدا على الحوثيين.
وأضاف "عبد الملك" في حوار مع برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر شاشة TeN، أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين أشبه بسور معزول بشكل كبير، ليس بها حرية أو عيشة كريمة، حتى أن أزمة كورونا المواطنين كانوا يخشون الإبلاغ بالإصابة خوفًا من بطش الحوثي.
وواصل: "الحوثيون إذا علموا بوجود مصاب يأتون لأخذه من المنزل ولا تعرف أين ذهب فعليا، والأسرلم تكن على دراية بمكان جثث ذويهم".
وفي المقابل تحدث عن جهود الحكومة في مكافحة كورونا، قائلأ: "نحن على تواصل مع الأطباء وأنشأنا لجنة تكون على المستوى الوطني، وقررنا تدشين 14 مركز عزل ونجحنا في استيعاب الموجة الأولى".