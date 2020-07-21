هذا ما يفعله الحوثي بـ مصابي كورونا في اليمن

قال رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك، إن إيران هي المؤثر الأكبر على الحوثيين، ففي عام 2016 أثناء محادثات بالكويت تم الاتفاق بين الجميع ولكن فجأة جاءت للحوثيين تعليمات برفض كل المقترحات الدولية، فالتأثير الإيراني كبير جدا على الحوثيين.





وأضاف "عبد الملك" في حوار مع برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر شاشة TeN، أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين أشبه بسور معزول بشكل كبير، ليس بها حرية أو عيشة كريمة، حتى أن أزمة كورونا المواطنين كانوا يخشون الإبلاغ بالإصابة خوفًا من بطش الحوثي.





وواصل: "الحوثيون إذا علموا بوجود مصاب يأتون لأخذه من المنزل ولا تعرف أين ذهب فعليا، والأسرلم تكن على دراية بمكان جثث ذويهم".





وفي المقابل تحدث عن جهود الحكومة في مكافحة كورونا، قائلأ: "نحن على تواصل مع الأطباء وأنشأنا لجنة تكون على المستوى الوطني، وقررنا تدشين 14 مركز عزل ونجحنا في استيعاب الموجة الأولى".