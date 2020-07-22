منها زيادة ضربات القلب.. أضرار الإفراط في تناول هذا المشروب

لايمكن أن يعيش الكثيرون دون تناول مشروب القهوة السحري لكن يتسبب الإفراط فى تناوله في العديد من الأعراض المزعجة.. إليك أبرزها وفقًا لموقع Bright Side .





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1. الاسهال

القهوة لها تأثير ملين وقد يؤدي شرب الكثير من القهوة إلى براز رخو وحتى الإسهال.. إلى جانب ذلك، تعزز القهوة الارتجاع المعدي المريئي.. إذا كان لديك أي مشاكل في معدتك، فمن الأفضل تقليل استهلاك القهوة.





2. قد تشعر بالتعب في اليوم التالي بعد شرب القهوة

نعم ، تحفز القهوة نظامك العصبي بسبب محتواها من الكافيين كما أنها تحسن من أدائك الجسدي بنسبة 11-12% ولاحظت بعض الدراسات أنه بعد شربها كثيرًا ، قد تشعر بالتعب فى اليوم التالى .





3. قد يكون لديك قلق

يزيد الكافيين من اليقظة عن طريق منع الأدينوزين الذي يجعلك متعبًا. ولكن إذا كان لديك جرعات كبيرة منه كل يوم، فقد يؤدي ذلك إلى القلق والعصبية. القهوة هي من عوامل إطلاق الأدرينالين التي قد تؤثر على سلوكك. إذا لاحظت أنك أصبحت متوترًا للغاية، فمن الجيد محاولة التحكم في استهلاكك من الكافيين.