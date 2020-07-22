الموت المفاجئ.. مخاطر صحية في انتظار مستخدمي حقن الهرمونات لـ العضلات





وعلق معتز القعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه تحتاج ظهور عضلات الجسم إلى الصبر الذي قلما يوجد في الشباب في عصر السرعة، وهو ما يجعلهم يتجهون إلى إستخدام الهرمونات في بناء عضلات الجسم. يتجه معظم الشباب للصالات الرياضية، وذلك بهدف بناء العضلات التي تحتاج إلى فترة من الإلتزام بالتغذية السليمة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام؛ حيث ان بروز وإظهار العضلات لا يمكن ان يتم من يوم وليلة، إلا ان البعض يلجأ لبعض العلاجات الدوئية والحقن لكي يبنوا عضلاتهم.وعلق معتز القعي





اقرأ ايضا |





وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان الحصول على



واشار القيعي، إلى ان وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان الحصول على الهرمونات بوصفة من المدربين الذين يفتقرون إلى الخبرة و غير مؤهلين، وإقناعهم للشباب بضرورة إستخدامها لتسريع وتيرة بناء العضلات، دون الإلتفات لخطورة حقن الهرموانت على الصحة.واشار القيعي، إلى ان أشهر الهرمونات التي تستخدم هرمون النمو growth hormone (gh)، ويستخدم معه هرمون الانسولين insulin، ومنشط الافدرين ephedrine، ومادة البرجنيل pregnyl، ولكل منها اضرار واثار جانبية خطيرة، وهو ما سنتعرف عليها في السطور التالية.





أولا | هرمون النمو :

أثبتت دراسة أجريت على مجموعتين من الشباب أثناء التمرين بالحديد، وأثبتت أنه لا يوجد إختلاف في زيادة القوة العضلية بين المجموعة التي استخدمت حقن الهرمون بجانب التمرين عن المجموعة الأخرى، وإن الفرق الوحيد الذي وجد لاستخدامها هو تقليل الكتلة الدهنية.





- أسباب استخدام هرمون النمو

1- يستخدم لزيادة حرق الدهون.

2- تسريع الاستشفاء العضلي.

3- تسريع علاج الإصابات.

4- زيادة مفعول هرمون الذكورة التيستوستيرون .





- أضرار استخدام هرمون النمو

1- تضخيم غير طبيعي في أعضاء الجسم مثل القلب والكلى والكبد.

2- احتمالية الإصابة بهبوط في عضلة القلب، وضعفها بسبب تضخمها .

3- اضطراب في إفراز هرمون التيستوستيرون المسئول عن إنتاج الحيوانات المنوية، وبالتالي احتمالية الإصابة بالعقم.

4- الإصابة بأمراض نفسية، وعصبية بسبب اضطراب الهرمونات.

5- ازدياد مستويات هرمون النمو عن الحد الطبيعي قد تؤدي إلى الإصابة بالسكتة القلبية والموت المفاجئ بسبب زيادة المجهود على القلب والرئتين.

6-إرتفاع نسب الكوليسترول الضار في الدم، مما يؤدي الى الجلطات وتصلب الشرايين.

7-نمو الخلايا السرطانية التي تؤدي الى الوفاة.





ثانيا | هرمون الانسولين insulin :





- سبب استخدام هرمون الأنسولين

يستخدم بهدف تضخيم و تكبير حجم العضلات





- أضرار استخدام هرمون الانسلوين لغير مرضى السكري





1- قد يحدث هبوط في معدلات السكر في الدم مما يؤدي الى الدخول في غيبوبة و الوفاة.

2- الإصابة بالسكري بسبب توقف الجسم عن إنتاج الأنسولين ذاتيا بسبب تعاطيه خارجيا.

3- زيادة تخزين الدهون في الجسم.





ثالثا | منشط الافدرين ephedrine :





- سبب استخدام منشط الافدرين :

1- يستخدم لزيادة حرق الدهون.

2- وزيادة سرعة التمثيل الغذائي.

3- الحفاظ على حجم العضلات.

4- تقليل الشهية.

5- المساعدة في إطلاق الادرينالين لزيادة النشاط البدني.





-أضرار استخدام الأفدرين :

1- فقدان الشهية.

2- حدوث جلطات مما يؤدي إلى الوفاة المفاجئة للشباب تحت سن الثلاثين.

3- يؤدي الى سكتة دماغية.

4- عدم انتظام ضربات القلب.

5- صعوبة في التنفس.

6- أرق.

7- يؤدي الى حدوث أزمة قلبية.

8-إرتفاع ضغط الدم.

9- الوفاة.





رابعا | ماده البرجنيل :





- سبب استخدام مادة البرجنيل

1- تستخدم لإزالة آثار الهرمونات بعد الإنتهاء من

2- تحفز إنتاج هرمون الذكورة لدى الرجال، بالرغم من أنها تساعد على زيادة معدلات 1- تستخدم لإزالة آثار الهرمونات بعد الإنتهاء من كورس الهرمونات 2- تحفز إنتاج هرمون الذكورة لدى الرجال، بالرغم من أنها تساعد على زيادة معدلات هرمون الذكورة بصورة سريعة، إلا أنها ليست علاج لمنع فقدان القوة والكتلة العضلية في نهاية فترة أخذ المنشطات.





- أضرار استخدام مادة البرجنيل

1- زيادة إنتاج هرمون الأنوثة وتورم الصدر.

2- تشنج العضلات .

3- زيادة ضربات القلب.

4- ارتفاع ضغط الدم.

5- التوتر والعصبية والأرق.

6- رعشة اليد.

7- ضيق التنفس.

8- التليف العضلي.



