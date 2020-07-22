الموت المفاجئ.. مخاطر صحية في انتظار مستخدمي حقن الهرمونات لـ العضلات

يتجه معظم الشباب للصالات الرياضية، وذلك بهدف بناء العضلات التي تحتاج إلى فترة من الإلتزام بالتغذية السليمة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام؛ حيث ان بروز وإظهار العضلات لا يمكن ان يتم من يوم وليلة، إلا ان البعض يلجأ لبعض العلاجات الدوئية والحقن لكي يبنوا عضلاتهم.
وعلق معتز القعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه تحتاج ظهور عضلات الجسم إلى الصبر الذي قلما يوجد في الشباب في عصر السرعة، وهو ما يجعلهم يتجهون إلى إستخدام الهرمونات في بناء عضلات الجسم.
وعلق معتز القعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه تحتاج ظهور عضلات الجسم إلى الصبر الذي قلما يوجد في الشباب في عصر السرعة، وهو ما يجعلهم يتجهون إلى إستخدام الهرمونات في بناء عضلات الجسم.
اقرأ ايضا |
وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان الحصول على الهرمونات بوصفة من المدربين الذين يفتقرون إلى الخبرة و غير مؤهلين، وإقناعهم للشباب بضرورة إستخدامها لتسريع وتيرة بناء العضلات، دون الإلتفات لخطورة حقن الهرموانت على الصحة.
واشار القيعي، إلى ان أشهر الهرمونات التي تستخدم هرمون النمو growth hormone (gh)، ويستخدم معه هرمون الانسولين insulin، ومنشط الافدرين ephedrine، ومادة البرجنيل pregnyl، ولكل منها اضرار واثار جانبية خطيرة، وهو ما سنتعرف عليها في السطور التالية.
أولا | هرمون النمو :
أثبتت دراسة أجريت على مجموعتين من الشباب أثناء التمرين بالحديد، وأثبتت أنه لا يوجد إختلاف في زيادة القوة العضلية بين المجموعة التي استخدمت حقن الهرمون بجانب التمرين عن المجموعة الأخرى، وإن الفرق الوحيد الذي وجد لاستخدامها هو تقليل الكتلة الدهنية.
- أسباب استخدام هرمون النمو
1- يستخدم لزيادة حرق الدهون.
2- تسريع الاستشفاء العضلي.
3- تسريع علاج الإصابات.
4- زيادة مفعول هرمون الذكورة التيستوستيرون .
1- يستخدم لزيادة حرق الدهون.
2- تسريع الاستشفاء العضلي.
3- تسريع علاج الإصابات.
4- زيادة مفعول هرمون الذكورة التيستوستيرون .
- أضرار استخدام هرمون النمو
1- تضخيم غير طبيعي في أعضاء الجسم مثل القلب والكلى والكبد.
2- احتمالية الإصابة بهبوط في عضلة القلب، وضعفها بسبب تضخمها .
3- اضطراب في إفراز هرمون التيستوستيرون المسئول عن إنتاج الحيوانات المنوية، وبالتالي احتمالية الإصابة بالعقم.
4- الإصابة بأمراض نفسية، وعصبية بسبب اضطراب الهرمونات.
5- ازدياد مستويات هرمون النمو عن الحد الطبيعي قد تؤدي إلى الإصابة بالسكتة القلبية والموت المفاجئ بسبب زيادة المجهود على القلب والرئتين.
6-إرتفاع نسب الكوليسترول الضار في الدم، مما يؤدي الى الجلطات وتصلب الشرايين.
7-نمو الخلايا السرطانية التي تؤدي الى الوفاة.
ثانيا | هرمون الانسولين insulin :
- سبب استخدام هرمون الأنسولين
يستخدم بهدف تضخيم وتكبير حجم العضلات.
- أضرار استخدام هرمون الانسلوين لغير مرضى السكري
1- قد يحدث هبوط في معدلات السكر في الدم مما يؤدي الى الدخول في غيبوبة و الوفاة.
2- الإصابة بالسكري بسبب توقف الجسم عن إنتاج الأنسولين ذاتيا بسبب تعاطيه خارجيا.
3- زيادة تخزين الدهون في الجسم.
ثالثا | منشط الافدرين ephedrine :
- سبب استخدام منشط الافدرين :
1- يستخدم لزيادة حرق الدهون.
2- وزيادة سرعة التمثيل الغذائي.
3- الحفاظ على حجم العضلات.
4- تقليل الشهية.
5- المساعدة في إطلاق الادرينالين لزيادة النشاط البدني.
1- يستخدم لزيادة حرق الدهون.
2- وزيادة سرعة التمثيل الغذائي.
3- الحفاظ على حجم العضلات.
4- تقليل الشهية.
5- المساعدة في إطلاق الادرينالين لزيادة النشاط البدني.
-أضرار استخدام الأفدرين :
1- فقدان الشهية.
2- حدوث جلطات مما يؤدي إلى الوفاة المفاجئة للشباب تحت سن الثلاثين.
3- يؤدي الى سكتة دماغية.
4- عدم انتظام ضربات القلب.
5- صعوبة في التنفس.
6- أرق.
7- يؤدي الى حدوث أزمة قلبية.
8-إرتفاع ضغط الدم.
9- الوفاة.
رابعا | ماده البرجنيل :
- سبب استخدام مادة البرجنيل
1- تستخدم لإزالة آثار الهرمونات بعد الإنتهاء من كورس الهرمونات.
2- تحفز إنتاج هرمون الذكورة لدى الرجال، بالرغم من أنها تساعد على زيادة معدلات هرمون الذكورة بصورة سريعة، إلا أنها ليست علاج لمنع فقدان القوة والكتلة العضلية في نهاية فترة أخذ المنشطات.
1- تستخدم لإزالة آثار الهرمونات بعد الإنتهاء من كورس الهرمونات.
2- تحفز إنتاج هرمون الذكورة لدى الرجال، بالرغم من أنها تساعد على زيادة معدلات هرمون الذكورة بصورة سريعة، إلا أنها ليست علاج لمنع فقدان القوة والكتلة العضلية في نهاية فترة أخذ المنشطات.
- أضرار استخدام مادة البرجنيل
1- زيادة إنتاج هرمون الأنوثة وتورم الصدر.
2- تشنج العضلات .
3- زيادة ضربات القلب.
4- ارتفاع ضغط الدم.
5- التوتر والعصبية والأرق.
6- رعشة اليد.
7- ضيق التنفس.
8- التليف العضلي.
ونصح القيعي، ان إستخدام المنشطات والهرمونات ليس له جدوى؛ حيث يمكن ملاحظة آثارها اضرارها على الجسم بعد التوقف عنها، ولذلك ننصح بتجنب إستخدامها، وضرورة تغيير المدرب والجيم إذا لزم الأمر في حالة إصراره على ضرورة استخدام المنشطات والهرمونات لبناء العضلات لما له من مخاطر تصل للوفاة المفاجئة في سن صغيرة.