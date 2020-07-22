لقاء دافئ ومثمر كالعادة.. محمد بن زايد يستقبل الملك عبدالله بن الحسين فى الإمارات





حيث استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبد الله عاهل الأردن في دولة الإمارات أثناء زيارته لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وكتب عبدالله بن الحسين معلقا عبر تويتر:" لقائي مع أخي الشيخ محمد بن زايد كان دافئًا ومثمرًا كالعادة، ويستند إلى روابط أخوية تجمع بلدينا وعلاقات استراتيجية راسخة، نحرص على تعزيزها دائمًا".





تابع قائلا:" كما أن مساعينا المشتركة في قضايا الإقليم تنصب في بوتقة واحدة هدفها خدمة القضايا العربية والحفاظ على أمن واستقرار منطقتنا".