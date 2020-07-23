قبل العيد... خطوات شواء اللحم الأحمر على البوتاجاز

لم يتبق على العيد سوى أيام قليلة، ويفضل الأغلبية شوى اللحمة فى العيد، لذلك نقدم خطوات شواء اللحم الأحمر على البوتاجاز بطريقة سهلة ومضمونة للحصول على لحم تام التسوية وبطعم ونكهة غنية.

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تقدم الشيف نجلاء الشرشابي خطوات شواء اللحم الأحمر على البوتاجاز:

- تحضر التتبيلة بفرم كل من الطماطم والبصل مع الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم والزعتر وروز ماري في الخلاط أو محضر الطعام ثم تفرغ التتبيلة في وعاء كبير.

- يضاف اللحم "ستيك شرائح" إلى التتبيلة ويترك على الأقل ساعيتن في الثلاجة.

- يحضر الجريل ويرفع على النار وتوضع به ملعقة كبيرة من الزيت.

- عند تمام تسخين الجريل توضع شرائح اللحم داخله ولا تقلب إلا بعد مرور 5 دقائق على كل جانب.

- الاستمرار في تقليب اللحم خلال الشواء مع إضافة صوص التتبيلة لها حتى يتم الشواء واللون المثالي.

- ترفع من النار وتقدم شرائح اللحم ساخنة.

ملحوظة:

- عند استخدام الشواية التقليدية على البوتاجاز تتبع نفس الخطوات السابقة مع الحفاظ على غلق غطائها خلال الشواء حفاظًا على الحرارة لتمام التسوية.